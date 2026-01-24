برسالة مؤثرة .. عمار اليهيبي يودع الأهلي

Getty/Goal

ودع عمار اليهيبي، موهبة أهلي جدة، جماهير الفريق، بعد اقترابه من إتمام انتقاله إلى نادي القادسية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكانت تقارير أكدت أن نادي القادسية اتفق مع اليهيبي على الانتقال إلى صفوفه بشكل مجاني، عقب نهاية عقده مع الأهلي في يناير.

ونشر اليهيبي صورًا له بقميص الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، معلقًا: "اليوم أودّع مرحلة جميلة ومليئة بالذكريات والتجارب التي أفتخر بها".

وأضاف: "تشرفت بارتداء شعار الأهلي، وتعلمت الكثير داخل هذا الكيان الكبير، سواء داخل الملعب أو خارجه".

وأردف: "شكرًا لإدارة النادي، للأجهزة الفنية، للأجهزة الإدارية ولزملائي اللاعبين على كل لحظة".

وواصل: "شكر خاص لجماهير الأهلي الوفية، دعمكم وتشجيعكم كان له أثر كبير في مسيرتي، وستبقون دائمًا في القلب".

وأتم: "أغادر اليوم، لكن الأهلي سيبقى جزءًا من مسيرتي وتاريخي، والعودة يومًا ما تظل أمرًا واردًا بإذن الله، أتمنى للنادي وجماهيره التوفيق والنجاح".

يُذكر أن اليهيبي كان النجم الأول في فريق أهلي جدة تحت 21 عامًا، خلال النصف الأول من الموسم الحالي ببطولة دوري جوي للنخبة (الدوري السعودي تحت 21 عامًا).

