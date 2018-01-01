برباتوف: أحلم بتدريب مانشستر يونايتد

المهاجم البلغاري يريد تولي المهمة بعد الحصول على رخصة التدريب في المستقبل

أكد ديميتار برباتوف مهاجم مانشستر يونايتد السابق، رغبته في تدريب الفريق بالمستقبل القريب.

مانشستر قام مؤخراً بإقالة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، وتعيين النرويجي أولي سولشاير بشكل مؤقت.

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سولشاير سبق وأن لعب مهاجماً للشياطين الحمر، وكذلك برباتوف الذي يسعى للسير على خطاه.

وقال برباتوف:"طموحي عالي جداً، ومثل سولشاير كان لاعباً سابقاً لنادي كبير الآن هو يدرب مانشستر يونايتد".

على الرغم من أن التوقعات متباينة بين النجاح والفشل، إلا أن العديد من المقربين منه يؤكدون قدرته على الذهاب بعيدًا رفقة الشياطين الحمر

وهذه هي خطته مع يونايتد 🔽 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 20, 2018

وأضاف صاحب الـ37 عاماً:"أشعر بالفضول الكبير، لأنني كنت جزء من النادي وأطمح في تدريبه وربما أحصل على فرصتي يوماً ماً".

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وتابع:"الآن أقوم بعمل بعض الدورات التدريبية للحصول على الرخصة اللازمة من أجل تحقيق حلمي في المستقبل".

جدير بالذكر أن برباتوف حظى بمسيرة طيب مع مانشستر، حيث سجل 49 هدف في 150 مباراة لعبها بقميص الفريق.