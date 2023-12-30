"براينت، بيليه ومحمد علي".. 8 ساعات جنونية تجمع نجم ريال مدريد بالأساطير في أمريكا

فنان شهير يجسد ما يدور في رأس "فيني"

استغل فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، فترة العطلة الشتوية لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية والاستمتاع بدوري كرة السلة للمحترفين NBA، بخلاف ذلك قام برسم وشم ملفت للنظر على ظهره أثار ضجة كبيرة.

وكان "فيني" أحدث المشاهير الذين يحصلون على وشم برسم الفنان الشهير جانجا، الذي رسم وشمًا لكل من ليبرون جيمس نجم كرة السلة، ألكاراز لاعب التنس ومطرب الراب الشهير دريك.

وقام نجم ريال مدريد برسم تصميم ضخم على ظهره، يضم أساطير الرياضة مثل كوبي براينت، بيليه، مايكل جوردان ومحمد علي، وبالإضافة إلى هذه الصور المذهلة، تمت كتابة كلمة "العقلية" والعبارة الرمزية "حياة السود مهمة".

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جانجا نفسه هو من نشر صورة وشم فينيسيوس، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" والذي انتشر سريعًا بين الجماهير، وعلق الرسام: "لقد كان من الرائع إنهاء عام 2023 بهذا الوشم الرائع على الظهر والذي تم إنجازه في 8 ساعات لأخي فينيسيوس، دائمًا مع فريقي".

وتداوت الجماهير الصورة مع سؤالين حول وشم فينيسيوس، "الأول: من هو الرجل الذي يظهر على اليسار وهو يبتسم ويرتدي نظارة شمسية؟، والثاني: لماذا يرمي مايكل جوردان الكرة بيده اليسرى، بينما كان يستخدم يده اليمنى؟".