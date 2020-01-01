برايثوايت: برشلونة بطل الليجا وميسي يساندني

برايثوايت يتحدث عن حلم الانضمام إلى برشلونة وكواليس الصفقة

قال المهاجم الدنماركي المنتقل حديثًا إلى برشلونة مارتن برايثوايت إن الانضمام إلى الفريق الكتالوني كان عد حلمًا بعيدًا قبل أن يحدث.

وانضم برايثوايت إلى برشلونة منذ أيام بعد انتهاء سوق الانتقالات الشتوية وذلك استنادًا إلى البند الذي يتيح للأندية الإسبانية التعاقد مع لاعب محلي في غير فترة انتقالات في حال تعرض أحد لاعبيه للإصابة ووصلت فترة غيابه إلى أكثر من 5 أشهر.

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وبعدما لعب أكثر من مباراة رسمية بقميص برشلونة منها الكلاسيكو أمام ريال مدريد الذي دخل فيه بديلًا، بدأ المهاجم الدنماركي يتحدث عن ملامح تجربته.

وقال: "لدي الكثير من الإيمان، برشلونة ميدنة ذات طبيعة مميزة ومدهشة، ذلك الأمر ينعكس على النادي الذي منحني الثقة بالنفس منذ أول يوم"

وأضاف: "لم يكن لدي اتصال مباشر مع برشلونة قبل إتمام الصفقة، حين أخبرني أحدهم أنهم يريدونني كان أول رد فعل لي هو أن سألته هل أنت جاد؟ لم أصدق وقتها"

وتابع: "لم أخبر أحدًا وقتها ولكنني كنت سعيدًا ولم أكن أرغب في إظهار مشاعري التي لم أكن أفهمها حتى وقت قريب، وذلك حتى أتأكد 100% أن ذلك سيحدث بالفعل"

وأردف: "أحد مفاتيح النجاح في برشلونة هو التأقلم والامتزاج جيدًا مع ميسي، لديه الحلول لكل شيء ووجوده يجعل كل شيء أسهل"

وأكمل: "في برشلونة وجدت ذاتي وشعرت بالرغبة أكثر في ممارسة كرة القدم، كما جعلني أكتشف المزيد من الأشياء التي يمكنني القيام بها"

وحول صراع الدوري الإسباني قال: "الفارق بيننا وبين الصدارة نقطة واحدة فقط الآن وما زالت هناك الكثير من المباريات من أجل التعويض"

واختتم: "لدي إيمان بنسبة 100% بأننا سنتوج بالليجا هذا الموسم، وهذا هو ما نعمل من أجله وما يعد طموحًا بالنسبة لي، برشلونة مثل الأسرة وهذا يعزز من الطاقات الإيجابية التي ينقلها الجميع لبعضهم"

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يذكر أن برايثوايت لم يسجل أي هدف مع برشلونة حتى الآن في المباريات التي شارك فيها مع الفريق في مسابقة الدوري الإسباني.