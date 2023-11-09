"لن أذهب مع أول اتصال" .. براهيم دياز يثير الغموض حول قراره بخصوص المغرب

لاعب ميلان السابق تألق ضد براجا في ليلة الأبطال

رد لاعب ريال مدريد براهيم دياز على التقارير التي ناقشت قراره بخصوص تمثيل المنتخب المغربي على حساب إسبانيا.

دياز شارك أساسياً الأربعاء في تشكيل الملكي الذي انتصر على براجا بثلاثية نظيفة سجل منها الهدف الأول، ليحسم مدريد عبوره للدور المقبل.

وأثناء تواجده بالمنطقة الإعلامية، علق لاعب ميلان السابق على مسألة المنتخب الذي سيلعب معه: "تركيزي على النادي والمشاركة بشكل أكبر، سنرى، فقط أفكر في ريال مدريد الآن".

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وأكمل: "هل الجمهور أو الصحافة يعرفون؟ أنا قلت أنا في ريال مدريد الأكبر في العالم وهدفي النجاح هنا، لن أذهب لأول من يوجه لي الدعوة".

وظهر اللاعب على شاشة "بي إن سبورتس" مبتسماً عند سؤاله عن نفس الأمر، ورفض أيضاً كشف خياره، ووجه التحية للجمهور المغربي والعربي الذي يتابعه.