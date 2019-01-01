براد جونز × علي الحبسي .. من هو حارس المرمى الأفضل؟

المقارنات جزء من الحديث عن ديربي الرياض المنتظر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

المقارنات جزء لا يتجزأ من أي نقاش حول كرة القدم، هذا الأفضل .. لا بل هذا .. لا بل هو لاعب ثالث! اليوم نقارن بين حارسي مرمى في الدوري السعودي، براد جونز حامي عرين النصر وعلي الحبسي حارس مرمى الهلال.

ويلتقي الفريقان في ديربي الرياض الحاسم والمرتقب مساء الجمعة القادم، ضمن الجولة الـ25 للدوري السعودي، ويعد اللقاء بالكثير من الإثارة والندية والمتعة لتأثيره الحاسم على صراع اللقب بين الطرفين، إذ يتصدر الهلال حاليًا بفارق نقطتين فقط عن مستضيفه النصر.

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وبدأ حارس المرمى العُماني مشواره مع الهلال بداية موسم 2017-2018 ويعيش حاليًا موسمه الثاني مع الفريق، فيما كان النصر قد ضم براد جونز الصيف الماضي ويعيش موسمه الأول مع الفريق.

لعب اللاعبان عددًا متساويًا من المباريات هذا الموسم، إذ بلغ رصيد كل منهما 20 مباراة، وقد غابا عن 4 مباريات لأسباب مختلفة أبرزها الإصابة.

ويمتلك الأسترالي أفضلية على صعيد الأرقام، إذ حافظ على نظافة شباكه في 8 مباريات ولم يستقبل سوى 14 هدفًا، فيما استقبلت شباك العُماني 18 هدفًا وحافظ على نظافة شباكه في 6 مباريات.

على صعيد التصديات، نجد أن الحبسي تصدى لـ34 تسديدة بنسبة نجاح بلغت 65%، فيما تصدى جونز إلى 41 تسديدة بنسبة نجاح وصلت إلى 75%.

جونز مازال يمتلك الرقم الصعب والممتاز في الدوري السعودي، وهو عدم قبوله أي هدف من خارج منطقة الجزاء، وقد تعرض لـ19 تسديدة تصدى لهم جميعًا، فيما استقبلت شباك الحبسي 3 أهداف من خارج المنطقة وتصدى لـ13 تسديدة بنسبة نجاح 82%.

من داخل المنطقة، تصدى جونز إلى 22 تسديدة مقابل 20 للحبسي، وبلغت نسبة نجاح الأول 61% والثاني 57%.

اللاعبان تعرضا لاختبار ركلات الجزاء 4 مرات وفشلا بهم جميعًا، إذ لم ينجحا بالتصدي لأي ركلة جزاء.

أخيرًا تقول الأرقام أن جونز ممتاز فيما يخص دور "الليبرو"، إذ نفذ هذا الدور 7 مرات بنسبة نجاح 100% فيما نفذه الحبسي 5 مرات بنسبة نجاح 80%.