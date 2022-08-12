براءة بوجبا؟ مشعوذ يكشف تفاصيل حديثه مع الفرنسي بشأن مبابي

لا تتوقف تفاصيل استخدام بوجبا لمشعوذ من أجل إلحاق الضرر بزملائه، لكن هذه المرة جاء الحديث في صالح نجم يوفنتوس.

نفى الساحر المتهم بمساعدة الفرنسي بول بوجبا نجم يوفنتوس الإيطالي في وضع لعنة لإصابة مواطنه كيليان مبابي حدوث ذلك، وكشف أنه تحدث مرة واحدة فقط مع لاعب الوسط عن زميله في منتخب فرنسا.

بوجبا، ورغم غيابه الطويل عن الملاعب بسبب الإصابة، يتصدر عناوين الأخبار، بعد اتهام شقيقه الأكبر ماتياس له بأنه استعمل ساحرًا لإلحاق الضرر بلاعبين آخرين.

المشعوذ، والذي يُعرف باسم بيرام دي، نفى تلك الادعاءات في حديث له مع صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية الشهيرة.

وقال في تصريحاته: "إن قصة السحر بأكملها مجرد اختراع خالص، بول لم يطلب مني أبدًا إلقاء تعويذة على كيليان مبابي، لا في مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، ولا في أي مناسبة أخرى".

وأضاف: "المرة الوحيدة التي تحدثنا فيها عن كيليان كانت أثناء محادثة هاتفية خلال كأس العالم 2018".

وأردف: "بعد المباراة ضد الأرجنتين قلت لبوجبا: إن سرعة هذا الصغير أمر جنوني، وأجابني: كيليان، إنها هدية من الله أن يكون معنا، إنه يريحنا كثيرًا، ويقدم لنا الكثير من الخير".

بيرام كشف عن حقيقة العلاقة التي تربطه بنجم يوفنتوس، حيث أكد أنهم كانوا يتحدثون عن القرآن والصلاة، وبعض المواضيع الروحية.