بديل مبابي؟ وكيلة هالاند تكشف سر تواجدها في ريال مدريد

وكيلة أعمال هالاند تواجدت في سانتياجو برنابيو...

يبحث ريال مدريد، منذ سنوات عن نجم شاب لقيادة هجوم الفريق، وبالفعل ارتبط بالتعاقد مع كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، إلا وأنه بحسب التقارير الصحفية فإن إدارة الميرينجي قررت صرف النظر عن الصفقة.

في الوقت ذاته، يتألق إرلينج هالاند مع مانشستر سيتي، وقاد هجوم الفريق في الموسم الماضي وسجل 53 هدفًا في كافة المسابقات، وساهم في فوز فريقه بالثلاثية التاريخية للمرة الأولى.

وينتهي عقد المهاجم النرويجي، مع الفريق الإنجليزي في صيف 2027، ولكن بحسب التقارير الصحفية يوجد بندًا في عقد هالاند مع مانشستر، يمكن تفعيله من أي فريق خارج إنجلترا، في صيف 2024 بدفع شرط جزائي تصل قيمته إلى 200 مليون يورو، للتعاقد مع اللاعب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وازدادت التكهنات حول إمكانية رحيل هالاند، إلى صفوف ريال مدريد، بعد تواجد رافاييلا بيمنتا، وكيلة أعمال هالاند في ملعب سانتياجو برنابيو، في مباراة الفريق أمام براجا في دوري أبطال أوروبا.

ومن جانبها نفت بيمنتا، وجود مفاوضات مع ريال مدريد بشأن هالاند، وقالت في تصريحات نقلها برنامج "الشرينجيتو" حول تلك الأنباء: "لقد كنت هنا عدة مرات من قبل، ولم أتحدث مع فلورنتينو بيريز بشأن هالاند".