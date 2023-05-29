بديل ليونيل ميسي أم نيمار؟ باريس سان جيرمان يفاوض نجم ريال مدريد السابق

باريس سان جيرمان يبدأ البحث عن بديل ميسي

ذكرت تقارير صحفية اليوم الإثنين، أن نادي باريس سان جيرمان مهتم بالتعاقد مع قائد فريق أرسنال مارتن أوديجارد.

وقدم نجم آرسنال موسم رائع مع الجانرز وكان عنصر أساسي في تشكيلة المدرب مايكل أرتيتا، ويستمر عقده مع الفريق حتى موسم 2026.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" دخل مارتن أوديجارد دائرة اهتمام نادي باريس سان جيرمان بعد مستواه الرائع مع آرسنال هذا الموسم.

وأوضحت الصحيفة، أن الفريق الفرنسي سوف يجد صعوبة في إقناع النجم النرويجي بمغادرة آرسنال هذا الصيف، بسبب رفض الفريق الإنجليزي رحيل أوديجارد، لرغبته في المحافظة على استقرار الفريق واستمرار الأداء القوى والمنافسة على الألقاب بالموسم المقبل.

وتحاول إدارة باريس سان جيرمان إيجاد البديل المناسب للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي ينتهي عقده بنهاية الشهر القادم وتأكد رحيله بنسبة كبيرة، بالإضافة للإصابات المتكررة للنجم البرازيلي نيمار وانتشار أنباء عن إمكانية رحيله أيضًا عن الفريق الباريسي هذا الصيف.

وسجل أوديجارد، 15 هدفًا وصنع 8 فرص في 37 مباراة مع آرسنال هذا الموسم ببطولة الدوري الإنجليزي.