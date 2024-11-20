"جناح موهوب ولا يعرف الخوف" .. لاعب إيفرتون السابق يؤكد امتلاك ليفربول "أفضل بديل لمحمد صلاح"!

الملف الأهم داخل قلعة الريدز

أكد الإنجليزي أندروس تاونسيند، لاعب إيفرتون وتوتنهام السابق، على قيمة الجناح محمد صلاح وأهميته لفريق ليفربول، لكنه شدد على أن الريدز يمتلك البديل المناسب للنجم المصري.

وينتهي تعاقد ليفربول مع محمد صلاح بنهاية الموسم الجاري 2024-2025، هذا يعني أن أمامه فقط 6 شهور مع الريدز، ورغم ما يقدمه من مستويات مبهرة مع الفريق لا يزال لم يصل إلى اتفاق مع الإدارة للتجديد.

وارتبط الجناح المصري الواعد عمر مرموش، لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، بقوة بالانتقال إلى ليفربول كبديل محتمل لصلاح، نظرًا لما يقدمه من مساهمات تهديفية لافتة في البوندسليجا، حتى أن صلاح نفسه تحدث عن موهبته وسط تكهنات الانتقالات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وذكر تاونسند في تصريحاته لبرنامج "Monday Night Club" على شبكة "بي بي سي"، أن ليفربول لديه خيار آخر لاستبدال صلاح على المدى الطويل وهو لاعب شاب يمتلكه الريدز بالفعل لكنه خرج للإعارة.

وأشار تاونسند، إلى أن الاسكتلندي بن دوك، لاعب ليفربول المعار إلى ميدلسبره قدم نفسه كبديل محتمل لصلاح، حيث "يفعل أشياء لم أشاهد مثلها من قبل"، رغم صغر سنه (19 عامًا).

وعلق الإنجليزي على أداء بن دوك، خلال مباراة منتخب بلاده الأخيرة ضد كرواتيا، قائلًا: "لقد كان رائعًا، ولا يعرف الخوف، نحن نتحدث عن لاعب شاب يراوغ المدافع المخضرم جفارديول بسهولة ويتفوق عليه في المواجهات الفردية".

وأضاف: "لكن الشيء الذي أثار إعجابي أكثر في بن دوك كجناح، هو أنه يستطيع المراوغة بكلتا قدميه، لذلك لا تعرف ماذا سيفعل".

وتابع تاونسند: "معظم الأجنحة حاليًا لديهم قدم أضعف، لكنني لم أر قط جناحًا قادرًا على المراوغة بكلتا قدميه، لذا فهو قادر على المراوغة بقدمه اليمنى أو اليسرى والدخول إلى الملعب وإطلاق التسديدات".