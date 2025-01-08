بديل زوبيميندي.. ريال مدريد يبدأ اتصالاته لضم خليفة توني كروس

ما خطة الميرنجي؟

يستهدف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد تعزيز صفوف الفريق بلاعب وسط في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، يعوّض اعتزال النجم الألماني توني كروس.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن النادي الملكي بدأ اتصالات أولية مع أتالانتا للاستفسار عن اللاعب البرازيلي إيدرسون.

ويقدم صاحب الـ25 عامًا أداءً مميزًا مع النادي الإيطالي، وهو ما تجلى في مواجهة ريال مدريد الشهر الماضي على ملعب سانتياجو برنابيو.

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ونقلت "آس" عن مصادر قريبة من ريال مدريد: "بدأ النادي اتصالات أولية غير رسمية مع أتالانتا للاستفسار عن وضع لاعب الارتكاز، استعدادًا للميركاتو الصيفي".

وأوضحت أن "مارتن زوبيميندي لاعب سوسيداد هو الأوفر حظًا لخلافة توني كروس في ريال مدريد، سواء من حيث التطور أو الخبرة (فهو يعرف الدوري الإسباني بالفعل)، لكن الإدارة الرياضية تبحث عن ملفات أخرى لتأمين نفسها".

ويمتد عقد إيدرسون مع أتالانتا حتى يونيو 2027، ويرفض النادي بشكل قاطع السماح له بالرحيل في الميركاتو الشتوي الجاري، علمًا بأن النادي رفض عروضًا سابقة "تجاوزت حاجز الـ50 مليون يورو".