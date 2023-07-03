"بديل بوسكيتس موجود في برشلونة" .. لابورتا يصدم تشافي!

برشلونة يمتلك بديل بوسكيتس

مسألة تعاقدات برشلونة في الموسم الجديد لا تسير على ما يرام بسبب الضائقة المالية التى يعيشها النادي، وبينما طلب تشافي هيرنانديز مدرب الفريق التعاقد مع لاعبين أمثال يوشوا كيميش قائد بايرن ميونخ مارتن زوبيمندي، لتعويض رحيل سيرجيو بوسكيتس يفكر النادي في التعاقد مع أوريول روميو متوسط ميدان جيرونا.

بوسكيتس قرر الرحيل عن برشلونة وعدم تجديد تعاقده لينتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي، ويلعب بجوار زميله السابق ليونيل ميسي.

سئل رئيس نادي برشلونة، جوان لابورتا، عن العديد من القضايا في مقابلته مع صحيفة "لافانجوارديا" الإسبانية، بما في ذلك بعض الأسئلة حول التعاقدات.

مع رحيل بوسكيتس، أكد تشافي أن النادي يحتاج لتعويض الفراغ الذي تركه سيرجيو بشكل ضروري، وقال جوان لابورتا معلقًا على ذلك: "تشافي يفهم وضع النادي، بالتأكيد يود تعزيز وسط الملعب، ولكنه يعلم أن بعض الخيارات غير ممكنة وسيكون غير مناسب لنا، لذا سنرى تقدم الأكاديمية لدينا مارك كاسادو وباو بريم وجيرارد هيرنانديز ومارك برنال يجب أن ننظر أولاً داخل النادي".

بالنسبة لاحتمالية التعاقد مع ظهير أيمن، قال لابورتا: "ربما ولكن علينا أن نسجل جافي ورونالد أراوخو، ثم سنرى المغادرين ونقيم الوضع".