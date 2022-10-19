بديل بوسكيتس.. برشلونة يعاود الاهتمام بجوهرة آيندهوفن وهدف عمالقة إنجلترا

أحمد جمال|
Ivory Coast international Ibrahim Sangare of PSV.Getty.
انتقالاتالدوري الإسباني - لا ليجابرشلونةبي إس في آيندهوفنI. Sangaré

يدرك النادي الكتالوني أن الفراغ الذي سيتركه بوسكيتس يحتاج أن يشغل في أقرب وقت ممكن

يعتزم برشلونة بقوة الحصول على توقيع لاعب محور ارتكاز قوي أمام المدافعين في أقرب وقت ممكن مع اقتراب رحيل سيرجيو بوسكيتس والشكوك حول فرينكي دي يونج وإمكانية طرحه للبيع في أي فترة انتقالات مقبلة.

العديد من المرشحين لشغل هذا المركز في برشلونة، البداية كانت من زوبيميندي لاعب ريال سوسييداد، الذي لا تبدو صفقته سهلة في ظل دخول ريال مدريد بقوة فيها، وحرص ريال سوسييداد على إبرام عقد جديد معه يرفع قيمة شرطه الجزائي.

الاتجاه في برشلونة ذهب إلى العملاق الهولندي بي إس في آيندهوفن، من أجل الحصول على خدمات لاعب وسطه، الإيفواري إبراهيما سانجاري.

صحيفة "سبورت" الكتالونية تفيد بأن سانجاري يعتبر برشلونة وجهته المفضلة وقد أعلن عن ذلك من قبل حين كان قريبًا من التوقيع مع العملاق الكتالوني بينما كان في صفوف تولوز الفرنسي.

يبلغ سانجاري من العمر 24 عامًا، وقد تتكلف عملية جلبه من آيندهوفن 30 مليون يورو، وخلال آخر موسمين كان من أهم أهداف عمالقة أوروبا في خط الوسط، بالذات من عمالقة إنجلترا.

في يناير الماضي، كان قريبًا من مغادرة هولندا بالفعل، تقارير صحفية هولندا أفادت آنذاك بأن هناك اهتمامًا من برشلونة ربما هو ما دفع سانجاري للبقاء في آيندهوفن، رغم التأكيدات بأن أي اتصال لم يحدث بشأن الصفقة منذ ذلك التوقيت.

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