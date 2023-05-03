بديل أليماني في برشلونة.. زميل ليونيل ميسي القديم الذي سيعيده إلى كتالونيا!

برشلونة قد يجد ضالته في حرسه القديم لإعادة ميسي وأمجاد الفريق

لن يجد نادي برشلونة صعوبة في وجود بديل لماتيو أليماني، مدير شؤون الكرة في النادي الذي أُعلن رحيله بنهاية الموسم.

وتردد اسم أنطونيو كوردون الذي عمل مديرًا رياضيًا في ريال بيتيس ورحل قبل أيام. مزيد من التفاصيل ستجدونها هنا.

لكن صحيفة "ماركا" الإسبانية طرحت اسمًا آخر يلقى قبولًا لدى إدارة برشلونة على رأسها جوان لابورتا وربما جماهير النادي الكتالوني هو البرتغالي ديكو لاعب الفريق الأسبق.

ويعمل ديكو، صاحب الأصول البرازيلية لدي برشلونة خبيرًا وكشافًا لبرشلونة في البرتغال والبرازيل. كما يعد وكيلًا للاعبين وهو ما قد يساعد برشلونة ويضرهم في آن واحد؛ فاللاعب لديه معرفة بطرق الوكلاء وأبرز اللاعبين لكن عمله هذا قد يقف في وجه وصوله إلى المنصب ببرشلونة؛ لأنه سيتعين عليه التوقف عن تمثيل اللاعبين لوجود تعارض بين هذه المهنة ومنصبه المحتمل في برشلونة.

وكان ديكو قد ساهم وهو وكيل لاعبين في إتمام عدد من الصفقات لبرشلونة على رأسهم رافينها وبيير إيمريك أوباميانج، كما يأمل عشاق برشلونة في مساعدة ديكو لهم في إعادة هدافهم التاريخي ليونيل ميسي الذي تربطه به علاقات جيدة مع زميله القديم.