بديل الأرجنتيني .. نيمار يحل محل ميسي في برشلونة!

نيمار مستعد للتضحية من أجل العودة إلى برشلونة!

قد تفتح عدم عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى برشلونة باب العودة لزميله البرازيلي نيمار دا سيلفا؛ الذي يبُدي استعداده للتنازل من أجل العودة إلى كتالونيا.

وأعلن ميسي، أمس الأربعاء، انضمامه إلى إنتر ميامي الأمريكي وبالتالي فشل عودته التي كانت محتملة إلى برشلونة.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الكتالونية فإن نيمار لاعب باريس سان جيرمان وزميل ميسي في النادي الفرنسي وبرشلونة يرغب في العودة إلى برشلونة.

وبحسب الصحيفة فإن نيمار من بين اللاعبين المعروضين على برشلونة كخطة بديلة بعد فشل إعادة هداف الفريق التاريخي ليونيل ميسي.

ويُبدي نيمار رغبة في العودة، وتقديمًا لحسن نيته فهو موافق على تخفيض راتبه ليتمكن من العودة إلى برشلونة الذي تركه في صيف 2017 بعد فسخ تعاقده بالشرط الجزائي "222 مليون يورو" للانتقال إلى باريس سان جيرمان.

ويتبقى لنيمار سنة في عقده مع باريس سان جيرمان، لكنه يبدو على وشك الرحيل بعد تعرضه لمضايقات من جمهور فريقه وتجمهرهم خارج منزله مطالبينه بالرحيل عن ناديهم.

لكن طريق عودة نيمار إلى برشلونة ليس سهلًا بالنسبة للنادي الكتالوني الذي سيواجه منافسة من بعض من فريق الدوري الإنجليزي أبرزهم كما تقول التقارير تشيلسي ومانشستر يونايتد.