بدون غريب .. رينارد يُعلن قائمة السعودية لمعسكر إسبانيا

تعرف على قائمة السعودية لوديتي الإكوادور والولايات المتحدة

أعلن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، عن قائمة الأخضر المشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيقام في مدينة أليكانتي الإسبانية، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم قطر 2022.

رينارد يكشف عن قائمة الأخضر

وضمت قائمة المنتخب السعودي تواجد 26 لاعبًا، لعل أبرز ملامحها استبعاد عبد الرحمن غريب لاعب نادي النصر، وجاءت كالآتي:

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حراسة المرمى: محمد العويس، فواز القرني، محمد اليامي، نواف العقيدي.

الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، عبد الإله العمري، عبد الله مادو، حسن التمبكتي، سلطان الغنام، سعود عبد الحميد، أحمد بامسعود.

خط الوسط: علي الحسن، سامي النجعي، عوض الناشري، محمد كنو، رياض شراحيلي، سلمان الفرج، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، هتان باهبري، نواف العابد، هيثم عسيري.

الهجوم: فهد المولد، فراس البريكان، هارون كمارا.

من سيواجه منتخب السعودية في معسكر إسبانيا

ومن المقرر أن يُقام المعسكر خلال الفترة من 17 إلى 27 سبتمبر الجاري، وذلك في المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس العالم قطر 2022، الذي سينطلق خلال شهر نوفمبر القادم.

ومن المقرر أن سافر المنتخب السعودي إلى مدينة أليكانتي الإسبانية يوم السبت القادم، بعد اجتماع جميع اللاعبين في العاصمة السعودية الرياض.

ويلعب المنتخب السعودي خلال المعسكر مباراتين وديتين، الأولى أمام الإكوادور يوم 23 سبتمبر، وستكون الثانية أمام الولايات المتحدة الأمريكية يوم 27 من نفس الشهر، على ملعب نويفا كوندومينا في مدينة مورسيا.

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة في كأس العالم قطر 2022، والتي تضم أيضًا منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

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