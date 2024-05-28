بدون ضجيج .. هانز فليك يجهز الفرمان الأول لوقف الفوضى في برشلونة

المدرب الألماني يتحدث لوسائل الإعلام الكتالونية

كشفت تقارير صحفية، أن الألماني هانز فليك، يخطط لفرض نظام جديد فور تسلمه مهمة القيادة الفنية لبرشلونة في الموسم الجديد.

وتستعد إدارة برشلونة للإعلان خلال الساعات المقبلة عن التعاقد مع المدير الفني الجديد هانز فليك، لخلافة تشافي هيرنانديز بعد موسم صفري للنادي الكتالوني.

وأشار الصحفي كيري هاو، إلى أن هانز فليك لا يعجبه الضجيج الكبير الذي يعيشه برشلونة في الفترة الحالية، حيث يطلب الهدوء وفرض النظام في الغرف المغلقة داخل النادي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن فليك سوف يصل اليوم الثلاثاء إلى برشلونة وسيوقع مع البارسا عقدًا لموسمين.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن المدرب الألماني سيتحدث لوسائل الإعلام الخاصة بالنادي فقط، أما تقديمه لوسائل الإعلام والصحافة عامة سيكون في وقت لاحق لم يحدد بعد.

في سياق متصل، ينتظر أن يجتمع مجلس إدارة برشلونة، متمثلًا في ديكو المدير الرياضي، مع وكيل أعمال تشافي هيرنانديز، في الأسبوع المقبل لوضع اللمسات الأخيرة في فسخ التعاقد.