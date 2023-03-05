بدأ الجدل مبكرًا .. "اختيار لاهوز لقمة الاتحاد والنصر استفزاز للعميد وجماهيره"

الاتحاد يستضيف النصر في قمة الجولة القادمة من دوري روشن السعودي

بدأ الجدل مبكرًا جدًا حول قمة الجولة القادمة من دوري روشن السعودي بين الاتحاد والنصر في جدة، والتي ستقام مساء الخميس القادم وستلعب دورًا مؤثرًا في صراع الفريقين على اللقب.

النصر يتصدر جدول الترتيب حاليًا برصيد 46 نقطة ويُطارده الاتحاد بفارق نقطتين فقط، فيما يتواجد الشباب ثالثًا بـ40 نقطة ثم الهلال بـ33 مع لعبه 3 مباريات أقل.

صحيفة الشرق الأوسط السعودية كانت قد أشارت إلى إسناد دائرة الحكام مهمة إدارة اللقاء لطاقم تحكيم إسباني بقيادة ماتيو لاهوز، وهو ما فجر جدلًا واسعًا وأثار استياء الاتحاديين وغضبهم، سواء على المستوى الجماهيري أو الإعلامي.

الإعلامي الاتحادي المخضرم عدنان جستنية انتقد بقوة هذا الخيار ووصفه بالاستفزاز للاتحاد وجمهوره، إذ كتب عبر تويتر "أكثر من كدا ما فيش. إن صدقت الأخبار فإن اللجنة بذلك تصادق على أنها هي ودائرة الحكام لا تقفان مسافة واحدة مع جميع الأندية وأنها بهذا الاختيار تعمل لمصلحة نادٍ واحد وتسعى لاستفزاز النادي المنافس وجماهيره وفي هذه الحالة ينبغي تدخل من يهمهم مصلحة الرياضة السعودية لوضع حد لهذا العبث".

لاهوز كان قد أثار الجدل في كأس العالم قطر 2022، وتحديدًا خلال مواجهة الأرجنتين وهولندا في دور ربع النهائي، إذ أشهر 18 بطاقة صفراء، أغلبها في وجه لاعبي التانجو، أثناء المباراة وبعدها، وبطاقة حمراء واحدة، إثر الإنذار الثاني لدينزل دومفريس؛ لاعب الطواحين.