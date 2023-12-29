بدأت شتوية العميد .. الاتحاد يتحرك لحسم أولى صفقاته

تعرف على أول صفقة اقترب منها الاتحاد

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بدأ نادي الاتحاد في العمل من أجل تدعيم صفوف الفريق بشكل قوي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بالتحرك الفعلي لحسم أولى الصفقات.

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وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن الاتحاد بدأ تحركاته، بالمفاوضات مع إسلام هوساوي ظهير أيسر فريق الوحدة، من أجل حسم التعاقد معه خلال الوقت الحالي.

وأضافت الصحيفة أن الاتحاد بدأ تكثيف تحركاته خلال الفترة القليلة الماضية، من أجل التعاقد مع مدافع محلي، بسبب الظروف التي مر بها الفريق خلال فترة كأس العالم للأندية ثم دوري روشن السعودي.

وشهدت مباراة الاتحاد الأخيرة ضد النصر في الكلاسيكو غياب أكثر من عنصر في خط الدفاع، وهو لويز فيليبي وسويلم المنهالي ومد الله العليان وعمر هوساوي وأحمد بامسعود ومهند الشنقيطي.

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يذكر أن هوساوي كان قريبًا من الانتقال إلى نادي الهلال في الصيف الماضي على سبيل الإعارة، ولكن لم تتم الصفقة بسبب طلب الوحدة الحصول على رسوم انتقال مقابل 10 ملايين ريال سعودي.

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