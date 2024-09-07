بعد بداية مخيبة للموسم.. نجم ميلان يطمئن الجماهير: نحن أقوياء وسنعود!

"لدي إيمان بهذه المجموعة"

أعرب يونس موسى، لاعب ميلان، عن ثقته في تصحيح الأوضاع داخل الروسونيري هذا الموسم، رغم النتائج السلبية الحالية.

وفشل ميلان في تحقيق أي انتصار بالدوري الإيطالي بعد 3 جولات، ليكتفي بنقطتين من تعادلين وهزيمة، ليحتل المركز الرابع عشر.

وقال موسى، في تصريحات لـ" SportMediaset": "أؤمن بهذه المجموعة، نحن أقوياء".

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وأضاف لاعب الوسط الأمريكي المولود عام 2002: "أنا طموح وأؤمن بهذه المجموعة، لدينا فريق قوي، إذا تعلمنا أشياء ورفعنا المستوى أعتقد أنه يمكننا القيام بأشياء رائعة هذا الموسم".

وواصل: "لدي المزيد من الخبرة، أعرف المزيد عن الدوري والخصوم، يمكنني التحكم بشكل أفضل في توقيت المباريات".

وعن عدم تسجيله أي هدف مع الفريق حتى الآن، ختم: "يجب أن أقول إنه أمر محبط بعض الشيء لأنني لم أتمكن من التسجيل بعد. أنا أعمل بجد لزيادة فرص حدوث ذلك".

وشارك موسى في مباريات ميلان الثلاث هذا الموسم (واحدة فقط أساسيًا) بإجمالي 104 دقائق، علمًا بأنه خاض 43 مباراة مع الروسونيري في مختلف المسابقات منذ الموسم الماضي، وقدم 3 تمريرات حاسمة دون أن يسجل.