بداية ساخنة للدوري السعودي للسيدات .. النصر يضرب سما 18-0

تقام النسخة الأولى من الدوري السعودي الممتاز للسيدات بمشاركة 16 فريقًا

انطلاقة أكثر من مميزة لدوري كرة القدم السعودي للسيدات، اليوم الخميس، بمواجهة النصر وسما، التي انتهت بفوز العالمي بنتيجة 18-0.

المباراة أقيمت على رديف استاد الأمير فيصل بن فهد، وشهد شوطها الأول تسجيل سيدات العالمي عشرة أهداف دفعة واحدة، فيما تم إحراز ثمانية أهداف في الشوط الثاني.

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وشهد اللقاء سوبر هاتريك "أربعة أهداف" سجلتهم حصة العيسى، فيما أحرزن ثلاث لاعبات ثلاثة أهداف "هاتريك"، هن: مباركة الصيعري، منيرة الحمدان وغادة حمادي.

بينما أحرزت غدير عبد الواحد هدفين، وكل من سامية العوني وأسيل أحمد وياسمين الجريفاني هدف وحيد.

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وفي الإطار نفسه، كتب مسلي آل معمر؛ رئيس النصر، عقب المباراة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مبادرة النصر العام الماضي كأول ناد سعودي يفعل الرياضة النسائية، ارتكزت على جانبين: الجانب الأول: إيماننا بقدرات بناتنا وتميزهم في خوض التحديات، الجانب الثاني: إعطاء الفرصة للعنصر النسائي، يزيد حظوظ بلادنا في المنافسات الأولمبية مستقبلا، مبروك لفريقنا النسائي اول انتصار رسمي".

يذكر أن الدوري الممتاز للسيدات يشارك به 16 فريقًا، هم: التحدي، سما، الهمة، السهام الزرقاء واليمامة (الوسطى) - العاصفة، نسور جدة، اتحاد القوة، الكرة المشتعلة والليث الأبيض (الغربية) - شعلة الشرقية، المملكة النسائي، الواحة واتحاد النسور (الشرقية).

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