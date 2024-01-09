"من هنا بداية الانهيار" .. نجم فرنسا السابق يحذر ريال مدريد من التعاقد مع كيليان مبابي!

"الوضع أصبح مختلفًا!" .. تحذير من صفقة ريال مدريد ومبابي!

بينما يتطوق ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي؛ نجم باريس سان جيرمان، أتاه تحذيرًا قويًا من إيمانويل بيتي؛ نجم المنتخب الفرنسي السابق، مؤكدًا أن انهيار المرينجي سيكون مع اتخاذ خطوة التعاقد معه.

النادي الإسباني حاول أكثر من مرة ضم الفرنسي الشاب، لكن الأخير يتراجع في كل مرة، قبل أن يخرج اللاعب مؤخرًا ويؤكد من جديد لأنه لم يتخذ قراره بعد بشأن عرض المرينجي، نظرًا لالتزامه باتفاق بينه وبين ناصر الخليفي؛ رئيس النادي الباريسي، لم يكشف عن تفاصيله، لكن التقارير الصحفية زعمت أنه اتفاق على تنازل مبابي عن مبلغ مالي كبير مقابل المغادرة.

لكن ومع كل المتحمسين لرؤية كيليان بقميص ريال مدريد، كان بيتي له رأي آخر، إذ قال خلال تصريحاته لـ"talkSPORT": "الريال كان على استعداد لتلبية كافة رغبات مبابي، كانوا على استعداد لدفع مبالغ ضخمة من أجله، لكن الوضع تغير الآن، ربما شعروا بأنه خانهم، لا أعرف ما إذا كان هذا صحيحًا أم لا، لكن هذا هو الوضع حاليًا".

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وأضاف: "ريال مدريد أيضًا تعاقد مع جود بيلينجهام، هو نجم الفريق حاليًا، بل هو الأفضل في العالم، لأنه يلعب في ريال مدريد، فاللعب للريال أو برشلونة يكون مختلفًا، هل تعتقد أنه يمكن أن يكون هناك أكثر من نجم صغير يتألق في الوقت ذاته في مدريد؟ هل تعرف كيف يعمل مدريد؟ الأمر صعب للغاية، سيسيطر الغرور على النادي.

"هل يمكنك أن تتخيل وضع بيلينجهام إذا جاء مبابي؟ سيكون عليهم تغيير راتبه، فمبابي جاء في صفقة انتقال حر، وهو ما يعني أنه سيتقاضى الكثير من المال، وهنا الأزمة، فإذا كان لديك شعور بأن شخص ما جاء من العدم ليتقاضى أكثر منك، فهذا بداية انهيار غرف خلع الملابس".

واختتم: "إذا قرر مبابي حاليًا الانضمام لريال مدريد، فسيتعين عليه إظهار أنه كيليان مبابي؛ أحد أفضل اللاعبين في العالم، لكن يكون الأمر سهلًا، لأنه لم يعد مرحبًا به بنفس الطريقة التي كان عليها قبل 18 شهرًا، لقد تغير كل شيء منذ ذلك الحين، لو كنت مكان مبابي لسألت نفسي (إذا كنت ترغب حقًا في اللعب للريال، لكنت فعلت قبل 18 شهرًا، لماذا الآن؟ لقد تغير الوضع في مدريد كثيرًا)".