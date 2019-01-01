بداية أفضل من ميسي .. فاتي يحقق الرقم الصعب مع برشلونة

انسو فاتي لاعب برشلونة يحقق رقمًا رائعًا مع برشلونة بالتسجيل للمرة الثانية في ثلاث مشاركات بالدوري الإسباني.

فيسبوك تويتر علي رفعت

سجل اللاعب الشاب انسو فاتي نجم برشلونة الصاعد هدفًا في مواجهة فريقه اليوم أمام نظيره فالنسيا في الدقائق الأولى من عمر اللقاء.

جاء هدف فاتي ليمنحه رقمًا مميزًا في تاريخ برشلونة حيث سجل هدف الثاني في ثلاث مشاركات فقط له مع برشلونة.

'2⏱️ دي يونج يصنع الهدف الأول 🅰️

'7⏱️ دي يونج يسجل الهدف الثاني ⚽️



لاعب خط الوسط الهولندي يُبدع مع البلوجرانا 😍👏 pic.twitter.com/33Sq18BM3k — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 14, 2019

وصنع فاتي أيضًا الهدف الثاني الذي جاء في الدقيقة السابعة عن طريق الهولندي فرينكي دي يونج ليصبح أصغر من سجل وصنع لبرشلونة في الليجا.

وكان فاتي قد أصبح أصغر اللاعبين في تاريخ برشلونة تسجيلًا للأهداف في الليجا والثالث على الإطلاق في تاريخ الدوري الإسباني.

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وتفوق فاتي أيضًا على الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الحالي حيث احتاج لثلاث مباريات فقط ليصل لهدفه الثاني مع النادي الكتالوني بينما احتاج البرغوث ١٣ لقاء لتسجيل هدفه الثاني بالليجا.

جدير بالذكر أن برشلونة يتقدم في نتيجة اللقاء بثلاثة أهداف لهدف بعدما سجل جاميرو هدفًا لفالنسيا وأضاف بيكيه الثالث لبرشلونة.