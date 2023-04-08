بخلاف الإصابة.. أنباء سيئة لجمهور برشلونة بشأن عثمان ديمبيلي

الفرنسي أحد الركائز الأساسية بالنسبة لتشافي..

لا تمر عملية تجديد عقد الفرنسي عثمان ديمبيلي مع برشلونة بأفضل فتراتها، في ظل المصاعب المادية التي تواجه النادي الكتالوني.

مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز لطالما اعتبر ديمبيلي ركيزة أساسية في فريقه، وهو اللاعب الذي حارب تشافي من أجله كي يجدد عقده العام الماضي، ينتهي عقده الحالي في 2024، ولكن ملف التجديد توقف برمته لأن برشلونة سيصعب عليه رفع راتبه، رغم إرادة النادي بإبقائه، وفقًا لصحيفة "سبورت".

التواصل مع بيئة ديمبيلي من قبل نادي برشلونة ليس إلا تواصلًا أوليًا إلى الآن، مع إعلان رغبة النادي في إبقاء الجناح الموهوب، ولكن برشلونة يطمح لإنهاء الأمور قبل نهاية هذا الموسم قبل أن يبدأ أي مسلسل جديد من التعثر الاقتصادي.

ولكن الشيء الوحيد الواضح أن برشلونة لن يتمكن من رفع ما يتقاضاه ديمبيلي الموسم الجاري وهي إرادته، وأن أي تغيير في ذلك قد يكون في عقد جديد بدءًا من موسم 2024-2025 وهو ما يطمح النادي الكتالوني بالوصول إليه رغم التعثرات الاقتصادية.

ديمبيلي لا يزال مصابًا منذ ما يقارب 3 أشهر، ولا تمر فترة تعافيه أيضًا بإطار جيد، في ظل تضارب المواعيد حول عودته إلى تشكيلة النادي الكتالوني.