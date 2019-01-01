بخاري يهدي جماهير الاتحاد 20 ألف تذكرة أمام أبها

لفتة طيبة من عضو بالجمعية العمومية تجاه جماهير الاتحاد

أهدى محمد بخاري عضو الجمعية العمومية لنادي اتحاد جدة السعودي، لجماهير الفريق مفاجآة قبل مواجهة فريقه أمام أبها ضمن منافسات الدوري.

ويواجه الاتحاد نظيره أبها ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب الجوهرة المشعة.

وكشف نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن إهداء بخاري 20 ألف تذكرة لتوزيعها على الجماهير.

وجاء بيان النادي الرسمي على موقع "تويتر": "قدم عضو الجمعية العمومية الذهبي الدكتور محمد بخاري 20 ألف تذكرة لتوزيعها على الجماهير في مباراة الغد التي ستجمع الاتحاد بفريق أبها ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين".

وأضاف: "سيتم توزيع التذاكر عبر منافذ ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية الجوهرة ابتداءً من ظهر يوم غد".

بخاري يقدم ٢٠ ألف تذكرة لجماهير العميد لمساندة النمور في لقاء أبها pic.twitter.com/rrg5zcH4nk — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) October 26, 2019

ويسعى الاتحاد للعودة للفوز تحت قيادة العبدلي المدرب المؤقت الذي خلف لويس سييرا الذي تمت إقالته مؤخرًا من منصبه.