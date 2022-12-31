بحفل كبير لاستقباله.. موعد وصول رونالدو للسعودية

حفل كبير لاستقبال كريستيانو رونالدو بالسعودية

Shahid

كشفت قناة "SSC SPORT" موعد وصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى السعودية، من أجل الانضمام بصورة كاملة لصفوف فريق النصر.

وكان فريق النصر قد أعلن بصورة رسمية يوم أمس، الجمعة، التعاقد مع صاروخ ماديرا بصورة مجانية بعدما فسخ تعاقده مع ناديه السابق مانشستر يونايتد.

وتتطلع الجماهير السعودية وخصوصًا النصر لمشاهدة رونالدو في المملكة، وهو ما بات قريبًا بحسب ما ورد من قنوات "SSC SPORT" السعودية.

إذ أوضح المراسل "بدر رافع" موعد وصول النجم البرتغالي، وقال: "كريستيانو رونالدو سيكون غدًا (الأحد) في الرياض بصحبة رئيس مجلس إدارة نادي النصر الأستاذ مسلي آل معمر، وهناك حفل كبير سيقام يوم الثلاثاء".

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جدير بالذكر أن فريق النصر السعودي سيلعب مواجهته المقبلة ضد نادي الطائي، يوم الخميس المقبل ضمن الجولة الـ 12 من دوري روشن.

Shahid