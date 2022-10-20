بحضور 60 فنانًا من حول العالم.. قطر تستعد لمونديال ترفيهي تاريخي!

استعدادات ضخمة من قطر لأجل الجماهير

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن تواجد العديد من الفنانين المدعوين إلى قطر للغناء وقت بطولة كأس العالم التي سوف تلعب في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

حيث أوضح تقرير "RMC" أن قطر تسعى لتقديم العديد من العروض المناسبة لهذا الحدث العالمي من خلال جذب أعداد كبيرة من الفنانين حول العالم.

وأشار التقرير إلى بعض الأسماء القوية في عالم الغناء التي سوف تتواجد وقت البطولة، من أجل جذب السياح من البلدان المختلفة للذهاب إلى قطر.

ومن ضمن تلك الأسماء: دافيد جيتا، فرقة بلاك آيد بيز، مارون 5، روبي ويليامز، جي بالفين، بوست مالون وإنريكي إجليسياس.

وأضاف التقرير أنه سيتواجد العديد من منسقي الأغاني الآخرين من جميع أنحاء العالم، حيث من المتوقع حضور ما لا يقل عن "60 فنانًا عالميًا" في الدوحة خلال المونديال.

التشكيل المثالي العالمي لـ FUT: صوّت الآن!

وكان ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم في قطر 2022، قد تحدث عن استعدادات بلاده لمثل هذه الأمور، حيث قال: "قطر مستعدة للترحيب بالعالم في نسخة فريدة من بطولة كأس العالم لكرة القدم، وهي النسخة الأولى التي تقام في الشرق الأوسط والعالم العربي. يمكن للجماهير أن يتوقعوا أعلى مستوى دولي في كرة القدم ومجموعة واسعة من وسائل الترفيه".

واختتم: "من المؤكد أن العروض التي أعلنتها الخطوط الجوية القطرية والسياحة القطرية سترضي الجماهير في جميع أنحاء العالم الذين يستعدون للهبوط في بلدنا لحضور مهرجان كرة القدم والترفيه الذي لا ينسى".