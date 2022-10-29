بحضور مصرية وسعودية.. أغنية جديدة لمونديال قطر

الترويج يجري على قدم وساق من أجل أهم حدث رياضي في الشرق الأوسط

نشرت علامة "كوكاكولا" الشهيرة للمياه الغازية أغنية جديدة تحمل الطابع الرسمي للترويج لمونديال قطر 2022 مع العديد من التفاصيل الخاصة بالمنطقة العربية.

الأغنية مقتبسة من أغنية "إنه شيء من السحر" الشهيرة الصادرة عام 1986 من قبل فرقة موسيقى الروك البريطانية "كوين".

تمثيل نسائي

الفيديو الرسمي والأغنية تضمن 3 مطربات، المكسيكية دانا باولا، ومطربة الراب المصرية فلوكا، إضافة إلى المطربة السعودية "طمطم" التي خلقت مشوارًا رائعًا في الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى الغناء وكتابة الأغاني.

وتم تصوير الفيديو الخاص بالأغنية في مدينة مكسيكو سيتي بالمكسيك، لتصبح تلك الأغنية الثالثة من أكثر من جهة تحمل الطابع الرسمي الدعائي للترويج لمونديال قطر 2022 الذي ينطلق في 20 نوفمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.