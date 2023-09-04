بحضور "ليو الآخر" .. ميسي يسحر نجوم هوليوود بانتصار جديد لإنتر ميامي

إنتر ميامي يسير في الطريق الصحيح مع ليونيل ميسي..

أمام جمهور مرصع بنجوم هوليوود في ملعب "BMO" بمدينة لوس أنجلوس، قدم الأرجنتيني ليونيل ميسي عرضه الخاص ليقود إنتر ميامي إلى فوز عريض بنتيجة 3-1 على حساب لوس أنجلوس إف سي، في المباراة التي جمعت الفريقين فجر الإثنين ضمن منافسات الدوري الأمريكي "MLS".

وعلى الرغم من أن ميسي لم يسجل أي هدف من ثلاثية فريقه، إلا أن النجم الأرجنتيني تمكن من صناعة هدفين الثاني والثالث، بينهما هدف بنكهة برشلونية خالصة بدأ بتمريرة من سيرجيو بوسكيتس إلى ميسي الذي منح جوردي ألبا شرف تسجيل هدفه الأول في الدوري الأمريكي.

انتصار إنتر ميامي المثير على حامل لقب الدوري الأمريكي رفع رصيد فريق المدرب تاتا مارتينو إلى 25 نقطة، صحيح أنه في المركز قبل الأخير في دوري القسم الشرقي، إلا أنه يبتعد بفارق 8 نقاط فقط عن الدخول في المراكز المؤهلة إلى تصفيات اللقب، مع مباراتين أقل من باقي الفرق، وهو ما يجعل مهمة التأهل ممكنة إلى حد كبير إذا ما سارت الأمور على ما يرام.

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المباراة شهدت حضور العديد من نجوم هوليوود، مثل المغنية والممثلة سيلينا جوميز، وليوناردو دي كابريو، وويل فاريل وأوين ويلسون، والأمير هاري دوق ساسكس، وآخرين.

وسيكون أمام إنتر ميامي الآن مهمة صعبة في ثلاث مباريات قادمة بالدوري الأمريكي، حيث سيكون عليه التعامل مع غياب نجوم أمثال ميسي وجوزيف مارتينيز وآخرين، بالنظر إلى توجههم إلى منتخبات بلادهم لخوض عدد من المباريات، حيث تتواصل مباريات الدوري الأمريكي بصورة طبيعية رغم فترة التوقف الدولي.