بحضور "قزم ميسي ورونالدو" احتفال غريب من أليخاندرو جارناتشو بعيد ميلاده!

احتفال مثير لموهبة مانشستر يونايتد

أثار أليخاندرو جارناتشو نجم مانشستر يونايتد دهشة الجماهير بصورة غريبة تسربت من احتفالات عيد ميلاده، حيث احتفل اللاعب الأرجنتيني ببلوغه 19 عامًا يوم السبت الماضي، وانتشرت بعض الصور التي تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي من حفل عيد الميلاد.

لكن هناك صورة معينة لفتت انتباه مشجعي كرة القدم، حيث ظهر جارناتشو وهو يحمل كعكة عليه شعار منتخب الأرجنتين والرقم (7) ويقف بجوار الللاعب رجلان قصار القامة، أحدهم يرتدى قميص منتخب الأرجنتين والأخر بقميص البرتغال، وأطلق عليهم رواد وسائل التواصل الإجتماعي اسم "ميني ميسي" و"ميني رونالدو"، بينما دفعت الصورة البعض للتكهن بأن جارناتشو سيرتدي رقم السابق لرونالدو مع الشياطين الحمر، وكذلك مع أبطال كأس العالم.

جارناتشو الذي ارتدى القميص رقم 49 الموسم الماضي، قام بنشر صورة اليوم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" وهو يرتدي قميص اليونايتد بالرقم (7) على ظهره.

وظل القميص رقم 7 شاغرًا منذ رحيل كريستيانو رونالدو عن النادي العام الماضي، لن يكون غارناتشو اللاعب الوحيد الذي يطمح للحصول على القميص رقم 7، حيث يعد جادون سانشو - الذي ارتدى الرقم خلال تواجده في بوروسيا دورتموند سابقًا - لاعبًا آخر قد يحل محل رونالدو.

جارناتشو خاض الموسم الماضي 34 مباراة بقميص الشياطين الحمر وسجل خمس أهداف وصنع مثلهم، وتوج بكأس الرابطة الإنجليزية، وهو اللقب الأول في مسيرته.