بحضور زيدان وغياب رونالدو.. فالفيردي يختار أعظم خمسة في تاريخ ريال مدريد

كشف الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي لاعب خط وسط نادي ريال مدريد الإسباني عن اختياراته لأفضل خمسة لاعبين في تاريخ النادي الملكي.

وظهر فالفيردي في مقطع فيديو قصير عبر حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بنادي ريال مدريد، بعنوان "الخمسة العظماء"، لاختيار اللاعبين الذين يراهم الأفضل في تاريخ الملكي.

اختيارات فالفيردي جاءت منطقية إلى حد كبير، إلا أن المفاجأة الأبرز فيها كانت غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي لنادي ريال مدريد.

واختار فالفيردي في حراسة المرمى "القديس" إيكر كاسياس، وفسر اختياره بسبب بداية كاسياس بعمر صغير مع النادي، وحقق العديد من الألقاب.

وفي الدفاع، وقع اختيار فالفيردي على البرازيلي روبرتو كارلوس، وذلك بسبب تسديداته المذهلة وأهدافه العديدة مع ريال مدريد.

ووقع اختيار فالفيردي على الأرجنتيني فرناندو ريدوندو في خط الوسط، مؤكدًا أنه على الرغم من عدم مشاهدته مباشرة، إلا أنه أحب أسلوب لعبه بسبب حب عائلته لنجم الوسط السابق وحديثهم الدائم عنه، ثم مشاهدة أشرطة فيديو.

واختار فالفيردي الإسباني راؤول جونزاليس في خط الهجوم، مؤكدًا أنه كان لاعبًا شجاعًا، وأظهر بشكل مميز كيف يكون قائدًا، وأنه لاعب رمز في تاريخ النادي.

آخر لاعب في قائمة فالفيردي كان الفرنسي زين الدين زيدان، بسبب ما أظهره كلاعب مع ريال مدريد وفرنسا، والحب الذي يكنه الجميع له، والتدرب تحت قيادته في النادي الملكي.

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