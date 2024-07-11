بحرف واحد.. كيف أنقذ والد جوردان بيكفورد نجله من التنمر؟!

الحارس الإنجليزي من أهم رجال ساوثجيت..

ربما تكون هناك انتقادات لأداء منتخب إنجلترا في يورو 2024 رغم وصولهم إلى المباراة النهائية، إلا أن ما يقدمه جوردان بيكفورد حارس مرمى "الأسود الثلاثة" غير قابل للشك.

يعد بيكفورد من رجال المدرب جاريث ساوثجيت الأوفياء، يعتمد عليه على الرغم من لعبه في إيفرتون ووجود أسماء مثل أرون رامسدايل ونيك بوب ودين هندرسون.

بيكفورد يبدو غريب الأطوار في كثير من الأحيان، ويحب القيام بالأشياء بشكل مختلف، لكن هناك تفاصيل مختلفة أخرى عن طفولته تتعلق بتسميته.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

والده غير اسمه من "بيجفورد" إلى "بيكفورد" كي لا يتعرض للتنمر الذي رآه، لأن الاسم الأول يعني "مخاض الخنازير للنهر" وارتباط اسمه بالخنزير سبب له العديد من المتاعب في طفولته.

لذلك آثر "بيجفورد" الأكبر ألا يرى نجله هذا الاسم للنور، فقام بتغيير اسمه إلى "بيكفورد" ما أنقذ ابنه من عاصفة تنمر كبرى.

جده كان قد قال في وقت سابق لصحيفة "دايل ميل": "لم أكن أتوقع أن يفعل كل هذا، أنا سعيد جدًا من أجله، لم أكن أتخيل أنه سيلعب لمنتخب إنجلترا".