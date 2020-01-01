يوفنتوس وساسوولو: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة يوفنتوس ضد ساسوولو في الجولة 33 من الدوري الإيطالي 2019-2020، والتي يستضيفها ملعب مابي

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يوفنتوس 2 × 1 ساسوولو

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35' ماتياس دي ليخت يسقط للمرة الثانية ويضع يده على كتفه مصابًا، بونوتشي يجري الإحماء ويبدو أنه سيحل محله قريبًا.

32' سيطرة وأداء رائع من ساسوولو واقتراب من مرمى تشيزني بصورة كبيرة يوفنتوس يعاني كثيرًا.

29' جوووووووووووووووووول! بعد محاولات كثيرة أخيرًا دجوريتش يضع هدف تقليص الفارق لساسوولو.

26' تشييييييزني مرة أخرى.. بيراردي ينفرد مجددًا ولكن الحارس البولندي يتعملق ويحرمه من الهدف.. أزمة في دفاعات يوفنتوس واضحة بسبب كيليني.

25' استراحة لالتقاط الأنفاس..

24' تصدي أسطوري من تشيزني لتسديدة بيراردي، يوفنتوس يصمد رغم الضغوطات..

20' رونالدووووووووووووووووووووو.. كاد أن يحرز الهدف الثالث بعد خروج خاطئ من حارس ساسوولو ولكن لسوء حظه أتت الكرة في الشباك من الخارج.

18' هدوء نسبي في المباراة، ساسوولو يمتلك الكرة ولكن بدون خطورة تذكر ويوفنتوس يتراجع نوعًا م..

12' تشيزني يحرم ساسوولو من التعديل بعد انراد لكابوتو به لكنه انقض عليه كالأسد وحرم أصحاب الأرض من تقليص الفارق.

11' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول! يوفنتوس يحرز الهدف الثاني عبر هيجواين بعد انفراده بالمرمى.

8' ركلة حرة مباشرة ليوفنتوس من على حدود منطقة الجزاء يسددها ولكن ترتطم بالحائط البشري وتخرج إلى الركنية.

5' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول! يوفنتوس يحرز هدف المقدمة.. ركنية من بيانيتش يمررها للبرازيلي على حدود منطقة الجزاء ليسددها قذيفة لا تصد ولا ترد!

4' كوبوتو يهدر فرصة هدف التقدم للساسوولو.. يتسلم الكرة داخل منطقة جزاء يوفنتوس ويسدد الكرة لكن ضعيفة جدًا بجوار القائم الأيمن لتشيزني.

3' ديييييييي ليخت! هدف محقق ليوفنتوس يضيع بعد ركنية حوّلها البرتغالي برأسه ولكنها جاءت بجوار القائم واحتسب الحكم خطأ على دي ليخت أيضًا.

2' رونالدو يبدأ سريعًا بتسديدة قوية ولكن ترتطم بالدفاعات وتتحول إلى ركنية.

أعزائي المشاهدين أهلًا بكم.. الآن تنطلق مباراة يوفنتوس وساوسوولو!

تشكيل ساسوولو:

التشكيل | 4-2-3-1

أندريا كونسيلي

جيورجوس كيرياكوبولوس - فيديريكو بيلوسو - فيلاد تشيرشيس - ميريت ميلدير

مانويل لوكاتيلي - فرانشيسكو ماجنانيلي

جيريمي بوجا - فيليب دجوريتش - دومينيكو بيراردي

فرانشيسكو كابوتو

البدلاء: مارلوس سانتوس - حامد تراوري - ستيفانو بيتشيني - لوكاس هاراسلين - جيانجاكوما ماجناني - أندريا جوين - جيانلوكا بيجولو - جيان ماركو فيراري - جياكوما راسبادوري

تشكيل يوفنتوس:

التشكيل | 4-3-3

تشيزني

أليكس ساندرو - ماتياس دي ليخت - جورجيو كيليني - دانيلو

بينتانكور - ميراليم بيانيتش - بلايز ماتويدي

كريستيانو رونالدو - جونزالو هيجواين - فيديريكو بيرنارديسكي

البدلاء: آرون رامسي - أدريان رابيوت - سيموني ماوتوري - باولو ديبالا - ميريه ديميرال - كارلو بينسولي - ماركو أوليفيرا - ليوناردو بونوتشي - دانييلي روجاني - جيانلويجي بوفون - دوجلاس كوستا

تعادل يوفنتوس مع أتالانتا في آخر مبارياته في السيري آ 2-2، وزاد نقطة واحدة في رصيده وأصبح 76 نقطة في المركز الأول، وسيكون عليه الفوز بالمباراة القادمة لمصالحة جماهيره بعد الأداء المخيب الذي قدمه الفريق في آخر مباراتين، والذي أدى إلى خسارته من الروسونيري 4-2.

يحتل ساسوولو المركز الثامن في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 46 نقطة، وسيدخل المباراة بدوافع الفوز من أجل التقدم إلى المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي الموسم المقبل، وهو ما يشير إلى أن المباراة لن تكون سهلة على الفريقين.

يستمر فريق السيدة العجوز في محاولة الحفاظ على الصدارة فيما تستمر محاولات لاتسيو في اللحاق بهم، لكن الأخير خسر في آخر 3 مباريات من ميلان وليتشي وساسوولو.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة يوفنتوس ضد ساسوولو في ملعب مابي ضمن الجولة 33 من الدوري الإيطالي..