ريال مدريد ضد ألافيس: مباشر لحظة بلحظة

ريال مدريد 2 × 0 ألافيس

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

58' رودريجو يتوغل بالكرة في يسار منطقة الجزاء ثم يرسل تسديدة يبعدها خيمينيز من جديد.

58' خطيييييييييييرة لريال مدريد بتسديدة من أسينسيو يطير لها خيمينيز ويبعد الكرة.

55' ريوخا ومحمد عبد الله يدخلان بدلاً من فييسا وبيريز.

53' محاولات ألافيس تتواصل في محاولة لتسجيل ولو هدف.

Benzema was JUST onside 😬 VAR gives a helping hand once more 🤝 #RealMadridAlaves pic.twitter.com/pXoQrAkwpA

51' الحكم يشير إلى صحة الهدف.

51' الحكم يوقف اللعب وينتظر قرار الفيديو.

50' رودريجو مرر كرة بلبنزيما الذي انطلق بها حتى وصل منطقة الجزاء ثم مررها لأسينسيو من أمام الحارس فحولها للمرمى الفارغ.

50' جوووووووووووووول لريال مدريد عن طريق أسينسيو.

48' رودريجو يحاول الانطلاق بالكرة في اليسار لكنه يسقط.

47' ألافيس مستحوذ على الكرة مع بداية المباراة، وتراجع للريال.

46' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الثاني من المباراة...

الحكم مانزانو يتعرض لإصابة لن يكمل اللقاء وسيكمل الحكم الرابع بدلاً منه.

51' الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول..

50' خطيييييييييييرة لريال مدريد بتمريرة من رودريجو لبنزيما الذي يرسل تسديدة أرضية يمسكها خيمينيز.

49' الإعادة تشير إلى لمسة يد على أرجيريجابيريا في منطقة الجزاء لكن الحكم لم يلحظها.

48' رودريجو يتوغل بالكرة في يسار منطقة الجزاء، لكن الدفاع يحاصره ويشتت الكرة.

47' خطأ لريال مدريد من على يمين منطقة الجزاء، ينفذه أسينسيو بعرضية يبعدها الدفاع.

46' فاسكيز يمرر كرة ساقطة من على يمين منطقة الجزاء لكروس، لكن الدفاع يشتت الكرة.

45' الحكم يضيف 5 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

44' عناص ريال مدريد يحتفظون بالكرة، وألافيس غير قادر على استراجعها.

42' أسيتسيو يمرر كرة في اليمين لفاسكيز الذي يرسل عرضية تخرج بعيدة إلى ضربة مرمى.

41' رودريجو يتوغل بالكرة ثم يتبادلها مع كروس الذي يعيدها له في منطقة الجزاء، لكن البرازيلي يصطدم بالدفاع ويسقط، والحكم يقول لاشيء.

40' البداية القوية للمباراة أصبحت من الماضي، واللقاء الآن هادئ جدًا.

38' بداية هجوم للريال بتمريرات في الوسط، وضغط متوسط من ألافيس.

37' مارين يتقدم بالكرة في اليسار ثم يدور ولا يجد المساندة، فيضربها في كاسيميرو بذكاء ويتحصل على جانبية.

35' أووووووووووووو، بوركي يتلاعب بميليتاو في يسار منطقة الجزاء ثم يمرر الكرة لخوسيلو الذي يرسل تسديدة تخرج عالية وبعيدة جدًا إلى ضربة مرمى.

34' استحواذ لريال مدريد وتراجع لألافيس.

32' الحكم يشير لاستئناف المباراة بعد تلقيه العلاج اللازم.

29' راحة يمنحها الحكم للاعبين لعلاجه ولراحة اللاعبين وشرب المياه.

28' اللعب يستمر بعد تلقي الحكم العلاج اللازم.

27' الحكم يتعرض لإصابة في هذه الأثناء فيتوقف اللعب لعلاجه.

26' بوركي يرسل تسديدة خطيييرة من أمام منطقة الجزاء يبعدها كورتوا.

24' أجيريجابيريا يدخل بدلاً من نافارو الذي يخرج للإصابة.

22' تشيمو نافارو يتعرض للإصابة، فيوقف الحكم اللعب ويمنح الوقت المستقطع.

20' خطأ لألافيس من اليمين ينفذ بعرضية يبعدها الدفاع المدريدي.

18' عرضية أرضية راااااااااائعة من ميندي ينزلق عليها كاماراسا ويحولها بالخطأ للمرمى، لكن خيمينيز يبعد الكرة بقدمه.

18' تدوير للكرة بين لاعبي ريال مدريد في مناطق ألافيس.

16' مينديز ينفذ الضربة الحرة بعرضية يحولها خوسيلو إلى المرمى، لكن عالية جدًا إلى ضربة مرمى.

16' تدخل قوي على خوسيلو من إيدير على يسار منطقة الجزاء، وخطأ لألافيس.

15' الكرة تتحول لألافيس لذي يبدأ محاولات الهجوم على الريال.

13' خطيييييييرة لريال مدريد بتسديدة من كروس من على يسار القوس، تعبر إلى ضربة مرمى من على حافة العارضة.

13' تمريرات بين لاعبي ريال مدريد وتراجع لألافيس.

11' | 1-0 | GOAAAAAAL GOAAAAL GOOOAL by @Benzema !! Cool as ice! #RealMadridAlaves | #FIFA20 pic.twitter.com/hn1HBUMRJs

11' جووووووووووووول أول لريال مدريد عن طريق بنزيما الذي نفذ ركلة الجزاء على يمين خيمينيز الذي طار للجهة الأخرى.

11' يا إلهي! ركلة جزااااااااااااااء لريال مدريد.

10' ميندي ينطلق في اليسار حتى يصل إلى خط منطقة جزاء ألافيس، فيعرقله نافارو ويوقف الحكم اللعب للرجوع للفيديو.

10' رودريجو يمرر كرة لأسينسيو في يسار منطقة الجزاء فيبعدها الدفاع، فينطلق لها كروس الذي يرسل تسديدة تصطدم بالدفاع.

8' أمامية راااائعة من ألافيس ينطلق لها بيريز، لكن ميليتاو يصل للكرة أولاً ويرسلها لركنية من على يسار كورتوا.

8' فاسكيز يمرر كرة من اليمين لمودريتش الذي يرسل عرضية من أمام منطقة الجزاء تصل لبنزيما الذي حاول المراوغة، لكن تسلل على الفرنسي.

7' ميليتاو يغير وجهة اللعب من اليمين لليسار، حيث رودريجو الذي تبادل الكرة مع بنزيما، والكرة تبتعد عنه لكنه يلحق بها.

5' صراع على الكرة في الوسط، ينتهي بخطأ لألافيس بعد تدخل من فاران على خوسيلو.

3' الهجمة مازالت خطيرة، حيث ترتد لبيريز الذي يرسل راسية ثانية يبعدها فاران من على خط المرمى.

3' خطيييييييييييرة لألافيس بعرضية من اليسار عن طريق مينديز يحولها خوسيلو برأسه فترتطم الكرة بالقائم الأيسر لكورتوا.

2' ميندي ينطلق بالكرة في اليسار ويرسل عرضية يبعدها خيمينز، فتصل الكرة لفاسكيز الذي يمررها لمودريتش القادم من الخلف، فيرسل تسديدة تخرج إلى ضربة مرمى.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة.

يبدأ المدرب زين الدين زيدان بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - إيدير ميليتاو - رافائيل فاران - لوكاس فاسكيز

لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس

ماركو أسينسيو - كريم بنزيما - رودريجو

Real Madrid 🆚



Sergio Ramos & Dani Carvajal are both suspended. Lucas Vazquez starts at right-back 👀



Eden Hazard, Vinicius Jr & Gareth Bale are on the bench ⚪️#RealMadridAlaves pic.twitter.com/SZs9YRJ497