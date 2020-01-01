الأهلي وسموحة: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الأهلي وسموحة الودية في إطار استعدادات الفريقين لعودة الدوري المصري الممتاز، والتي تقام على استاد التتش

الأهلي 0 × 0 سموحة

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18' استحواذ للأهلي على الكرة في هذه الأثناء وتراجع لسموحة.

15' كرة أمامية أهلاوية يصل لها أليو بادجي ويرسل عرضية من اليسار تصل سهلة ليد الهاني سليمان.

14' السولية يرسل تسديدة تخرج بعيدة إلى ضربة مرمى.

13' خطأ للأهلي من أمام يمين منطقة الجزاء ينفذه معلول بعرضية تخرج إلى ضربة مرمى من على يمين الهاني سليمان.

10' تسديدة قويييية من حسام حسن تخرج إلى ضربة مرمى.

10' الحكم يشير لاستئناف اللعب بعد نهوض كهربا.

9' كهربا يسقط على الأرض فيوقف الحكم اللعب لعلاجه.

9' كرة أمامية أهلاوية تصل لكهربا الذي يفشل في استلامها، فينزلق عليه أحمد جمال ويعيدها للهاني سليمان.

7' جيرالدو ينطلق بالكرة في اليسار ثم يمررها إلى العمق، لكنها تصطدم ببادجي وتخرج إلى ضربة مرمى.

5' أووووووووووووووو، محمد هاني يمرر كرة ضعيفة للخلف ينطلق لها حسام حسن ويصل لها، لكن الشناوي يصل قبله ويشتتها.

4' السولية يرسل كرة لبادجي في يسار منطقة الجزاء، والدفاع يفتكها.

2' صلاح محسن يتوغل في يسار منطقة الجزاء ثم يرسل عرضية أرضية تعبر إلى ضربة مرمى.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة.

تشكيل سموحة:

يبدأ المدرب حمادة صدقي بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-2-3-1

الهاني سليمان

كريم يحيى - محمد عبد المنعم - رجب نبيل - محمود معاذ

أحمد جمال - محمد نادي

محمد طلعت - إيدي إيمومو - حسام حسن

صلاح محسن

تشكيل الأهلي:

يبدأ المدرب رينييه فايلر بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

علي معلول - أيمن أشرف - محمود متولي - محمد هاني

أليو ديانج - عمرو السولية

محمود كهربا - محمد مجدي أفشة - جيرالدو

أليو بادجي

أعزائي المتابعين، أهلاً بكم في التغطية المباشرة المقدمة لكم من جول لمباراة الأهلي وسموحة الودية في إطار استعدادات الفريقين لعودة الدوري المصري الممتاز بعد التوقف بسبب فيروس كورونا.