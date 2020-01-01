ليفربول ضد تشيلسي: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي 2019-2020، والتي تقام على ملعب أنفيلد

ليفربول 5 × 3 تشيلسي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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95' نهاية المباراة! ليفربول يحتفل بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي بفوز كبير على تشيلسي بخمسة أهداف لثلاثة.. شكرًا لحسن المتابعة وإلى لقاء آخر.

91' ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء لليفربول تمر لفان دايك ولكنه يضعها خارج المرمى رغم فراغه..

5 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع

84' جوووووووووووووووووول وعلى عكس سير المباراة تشامبرلين يُحطم آمال تشيلسي في العودة بهدف خامس من مرتدة سريدة من روبرتسون وعرضية وضعها الدولي الإنجليزي في الشباك.

82' ألعاب نارية كثيفة في سماء أنفيلد.. الاحتفالات لا تتوقف حتى ولو في غياب الجماهير وفي ظل أزمة كورونا.

78' خروج محمد صلاح ونزول أوكسليد تشامبرلين، الغضب يبدو واضح على وجه صلاح.

71' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول! بوليسيتش مرة أخرى! المباراة تشتعل الآن مجددًا.

65' الألعاب النارية تظهر في أنفيلد.. يبدو أن الجماهير من الخارج قد بدأت في الاحتفال..

62' بوليستيش يظهر مة أخرى خلف دفاعات ليفربول وكاد أن يحرز هدف تقليص الفارق لكن تسديدته أتت بجوار القائم الأيمن.

60' جوووووووووووووووول تشيلسي! تامي أبراهام يقلص الفارق بعد مهارة من بوليسيتش وتمريرة له أمام المرمى، المباراة تشتعل مرة أخرى.

58' مرة أخرى صلاح يهدر هدفًا جديدًا من انفراد آخر ولكنه يهدره بصورة غريبة.. ليست مباراة الفرعون..

55' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول! فيرمينو يسجل الهدف الرابع للريدز بعد عرضية مثالية حوّلها برأسه إلى الشباك..

51' صلاااااح يهدر هدفًا محققًا بعد انفراد ولكن إنهاء ولا أسوأ من الدولي المصري.

45' بداية الشوط الثاني..

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بثلاثية مقابل هدف، نلتقي في الشوط الثاني

46' جوووووووووووووووووووووول تشيلسي يقلص الفارق عبر أوليفيه جيرو، تسديدة من ويليان ترتد لجيرو ويسكنها في الشباك ليشعل الشوط الثاني.

45' 3 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع..

42' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول! ليفربول يحرز الهدف الثالث عبر فينالدوم، ركنية ترتد من دفاع تشيلسي ويسددها فينالدوم في الشباك.

37' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول! أرنولد يحرز الهدف الثاني لليفربول من ركلة حرة مثالية كعادته.

36' لقطة مثيرة للجدل للغاية، كلوب يتشاجر مع فرانك لامبارد من على الخطوط.

35' حكم المباراة يحتسب خطأ لليفربول من على حدود منطقة الجزاء وسط اعتراضات كبيرة من تشيلسي.

31' هدف لتشيلسي عبر ماسون ماونت لكن تم إلغائه بسبب التسلل وتقنية الفيديو أكدت القرار.

30' صلاااااااااااااااااااااااااااااااح! .. 1 2 بينه وبين فينالدوم ومرور من رودريجير واختراق لمنطقة الجزاء لكن تسديدته أتت في الشباك من الخارج.

25' الرد الأول من تشيلسي على تقدم ليفربول، اختراق من ويليان من الجبهة اليُمنى وعرضية لكن أليسون يتألق ويوقفها قبل الوصول لجيرو.

22' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول! نابي كيتا يحرز هدف المقدمة لليفربول من قذيفة لا تصد ولا ترد.

15' تسدييييييييييييييييييييييييييييدة قوية من ريس جيمس ولكن تأتي أعلى المرمى.. تشيلسي أخطر وأقرب.

13' صلاااااح يطالب بركلة جزاء بعد ارتطامه بأنطونيو رودريجير ولكن حكم المباراة يرفض وكذلك تقنية الفار تؤكد القرار.

10' تشيلسي مستحوذ بصورة أكبر على الكرة ولكنه لم يتمكن من صناعة خطورة إلا في فرصة ماونت.. ليفربول يكتفي بمحاولات الارتداد السريع ولكن بدون جدوى حتى الآن.

7' الفرررررررصة الأولى لتشيلسي!.. ريس جيمس يرسل عرضية لزميله ماسون ماونت الذي يحولوها برأسه بكل قوة لكنها تأتي خارج المرمى.

4' سلسلة من التمريرات بين الفريقين بدون أي خطورة تذكر على المرمين حتى الآن.

1' بداية المباراة!

ممر شرفي معتاد من تشيلسي للأبطال ليفربول قبل بداية المباراة..

من المقرر أن يتسلم ليفربول درع الدوري بعد نهاية هذه المباراة.. لحظات تاريخية.

تشكيل تشيلسي:

التشكيل | 3-4-3

كيبا

أنطونيو روديجير - كورت زوما - سيزار أزبيليكويتا

ماركوس ألونسو - ماتيو كوفاسيتش - جورجينيو - ريس جيمس

ماسون ماونت - أوليفيه جيرو - ويليان

البدلاء: بيدرو - كريستيان بوليسيتش - فيكايو توموري - إيميرسون - أندرياس كريستينسن - لوفتس تشيك - ويلي كابايرو - كالوم هودسون أودوي

تشكيل ليفربول:

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ألكسندر أرنولد

نابي كيتا - فابينو - جورجينيو فينالدوم

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

البدلاء: جيمس ميلنر - أوكسليد تشامبرلين - ديان لوفرين - آدم لالانا - تاكومي مينامينو - ديفوك أوريجي - شيردان شاكيري - أدريان - كورتس جونز.

حسم زملاء محمد صلاح بطولة الدوري مبكرًا ومنذ عدة أسابيع وهو يتربع على عرش المسابقة برصيد 93 نقطة حصل عليهم الفريق من 36 مباراة خاضها في البطولة حتى الآن، حيث تمكن من تحقيق الفوز في 30 مباراة، وتعادل في 3 مباريات، وخسر في ثلاث مباريات.

ولاحظ البعض تراجع أداء ونتائج ليفربول بعد حسمه المبكر للدوري الإنجليزي ، فقد تلقى هزيمة كبيرة برباعية نظيفة أمام مانشستر سيتي، وتعادل مع نادي بيرنلي صاحب المركز العاشر في الترتيب بنتيجة 1-1، وتلقى هزيمة أخرى في آخر مباراة خاضها أمام نادي آرسنال بنتيجة 1-2 وهذه النتائج المخيبة لآمال الجماهير في فترة قصيرة و متقاربة.

نادي تشيلسي هو صاحب المركز الثالث في الترتيب برصيد 63 نقطة، حصل عليها الفريق من 36 مباراة خاضها في البطولة حتى الآن تمكن من تحقيق الفوز في 19 مباراة، تعادل في 6 مباريات، وتلقى هزيمة في 11 مباراة.

أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة القمة في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز بين ليفربول البطل وتشيلسي.