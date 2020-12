ليفربول وتوتنهام: مباشر لحظة بلحظة

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

ليفربول 1 × 1 توتنهام

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

46' نهاية الشوط الأول من المباراة...

41' خطييييييييرة لليفربول بتوغل من ماني الذي يرسل تسديدة من يسار المنطقة، لكن لوريس المتألق يمسك الكرة.

34' الحكم يعود للفيديو ثم يؤكد على صحة الهدف.

33' لو تشيلسو مرر كرة رائعة وصلت لسون الذي وصل إلى يسار منطقة الجزاء، ثم أرسل تسديدة أرضية سكنت الشباك.

33' جوووووووووووووول لتوتنهام عن طريق سون.

33' خطيييييرة لليفربول بمقصية من ماني الذي وصلت له الكرة بعد رأسية من فينالدوم في المتابعة، لكن الكرة في يد لوريس.

30' عرضية من اليمين عن طريق روبرتسون يبعدها ديفيز من على رأس صلاح

26' جونز توغل بالكرة في يسار منطقة الجزاء فأبعدها الدفاع، لكن الكرة وصلت لصلاح الذي أرسل تسديدة اصطدمت بآلديرفايريلد وعلت الكرة وعبرت للشباك من على يسار لوريس.

26' جووووووووووووووووووول أول لليفربول عن طريق صلاح

19' ظهور أول لتوتنهام في مناطق ليفربول بانطلاقة في اليمين من سيسوكو الذي يرسل عرضية تصل لكين، فيروض الكرة على صدره، لكن أرنولد ينطلق له ويشتت الكرة.

18' محاولات ليفربول متواصلة، وتوتنهام لا يترك المنافذ.

11' خطييييييييرة لليفربول بعرضية من ركلة حرة من اليسار من أليسون، يقابلها فيرمينو برأسية إلى يمين لوريس الذي يتألق ويطير للكرة ويمسكها.

6' ضغط من ليفربول، وتراجع تام لتوتنهام.

1' بداية الشوط الأول والمباراة...

يبدأ المدرب جوزيه مورينيو بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

هوجو لوريس

بن ديفيز - إريك داير - توبي آلديرفايريلد - سيرج أورييه

بيير إميل هويبيرج - موسى سيسوكو

سون هيونج مين - جيوفاني لو تشيلسو - ستيفين بيرجفاين

هاري كين

البدلاء: لوكاس مورا - سيرخيو ريجيليون - جو هارت - ديلي آلي - جو رودون - تانجي ندومبيلي - هاري وينكس.

