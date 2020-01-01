أتالانتا ضد ليفربول: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة ريال مدريد ضد إنتر ميلان في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020-21

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أتالانتا 0 × 0 ليفربول

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2' جوتاااااااااااااا يتوغل بالكرة ويدخل يسار منطقة الجزاء ثم يرسل تسديدة أرضية يمسكها سبورتييلو ببراعة.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة...

تشكيل ليفربول

يبدأ المدرب يورجن كلوب بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندرو روبرتسون - ريس ويليامز - جو جوميز - ترينت أليكساندر آرنولد

كورتيس جونز - جوردان هندرسون - جورجينيو فاينالدوم

ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح

البدلاء: نابي كيتا - روبيرتو فيرمينو - أدريان - جيمس ميلنر - كونستانتينوس تسيميكاس - تاكومي مينامينو - نيكو ويليامز - جويل ماتيب - شيردان شاكيري - ديفوك أوريجي - جيك كاين - كاويمين كيليهير.

تشكيل أتالانتا

يبدأ المدرب جيان بييرو جاسبيريني بالتشكيل التالي...

التشكيل | 3-5-2

ماركو سبورتييلو

بيرات ديمسيتي - خوسيه لويس بالومينو - رافائيل تولوي

يوهان مويكا - أليخاندرو جوميز - ريمو فريلير - ماريو باشاليتش - هانس هاتيبور

لويس مورييل - دوفان زاباتا

البدلاء: يوسيب إيليشيتش - فابيو ديباولي - ماتيو روجيري - بييرلويجي جوليني - كريستيان روميرو - روسلان مالينوفسكي - سام لاميرس - أماد ديالو تراوري - أليكسي ميرانتشوك - فرانشيسكو روسي - ماتيو بيسينا - جيورجيو سكالفيني.

جدول مباريات وترتيب مجموعة ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2021

أما صاحب الأرض يهمه تحقيق نتيجة إيجابية حيث يأتي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط الفوز على الريدز يضعهم في الصدارة والتعادل يضمن له البقاء في المركز الثاني حتى لو فاز آياكس الهولندي في مباراته، أما الهزيمة قد تضع الفريق الإيطالي في موقف صعب خصوصاً أن المباراة على ملعبه و المواجهة القادمة أمام الريدز على أرضه مما يزيد من صعوبتها ولازالت المنافسة قائمة في المجموعة ويأمل كل فريق من حسم التأهل.

يتصدر الريدز المجموعة برصيد 6 نقاط من مبارايتين حيث فاز على آياكس الهولندي بهدف دون مقابل، وحقق الفوز أيضاً في مباراته الأخيرة أمام نادي ميدتييلاند الدنماركي بهدفين دون رد، والفوز في المباراة القادمة قد يحسم صعوده للدور التالي مبكراً.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة أتالانتا ضد ليفربول المقامة على أتليتي أتزوري، وذلك في إطار الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020-21.