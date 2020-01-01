الزمالك وبيراميدز: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الزمالك وبيراميدز الودية استعدادًا لعودة الدوري المصري الممتاز، والتي تقام على استاد برج العرب

الزمالك 0 × 0 بيراميدز

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54' خطأ لبيراميدز من أمام منطقة الجزاء على اليسار ينفذه السعيد بعرضية يبعدها الدفاع الزملكاوي.

51' تبديل لبيراميدز بدخول أحمد الشناوي بدلاً من المهدي سليمان

46' بداية الشوط الثاني...

47' الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول.

46' عرضية خطييييييييرة من اليسار عن طريق طارق طه، يخرج لها أبوجبل ويمسك الكرة على مرتين.

45' مرتدة سرييييعة للزمالك تصل بالكرة لزيزو الذي يصل إلى حافة منطقة الجزاء ثم يرسل تسديدة يسارية تخرج بعيدة إلى ضربة مرمى.

43' بيراميدز يضغط في هذه الأثناء ويحاول استغلال النقص العددي للزمالك.

40' عصبية مفرطة من محمود علاء مع خروجه من الملعب في مشهد لا يليق.

39' السعيد ينفذ الضربة الحرة بتسديدة تخرج إلى ضربة مرمى.

38' محمود علاء مرر كرة قصيرة من أمام منطقة الجزاء باتجاه أبوجبل، انطلق لها محمد حمدي وكاد يصل لها، لكن محمود علاء تدخل عليه ومنعه من الانفراد بالحارس، فاحتسب الحكم خطأ ومنحه البطاقة الحمراء.

38' أووووووووووووووووووو، بطاقة حمراء على محمود علاء.

38' تراوري يمرر كرة لعبد الله السعيد الذي يرسل تسديدة قوية تخرج عالية إلى ضربة مرمى.

37' ضغط من بيراميدز على الزمالك المتراجع في هذه الأثناء.

37' عرضية من اليمين عن طريق عمر جابر تعبر من على رأس تراوري.

35' الحكم يشير للاعبين بالعودة ويستأنف اللقاء.

31' وقت مستقطع للراحة وشرب المياه.

27' السعيد ينفذ الضربة الحرة بعرضية يبعدها دفاع الزمالك.

26' تدخل قوي من عبد الغني على محمد حمدي على اليسار أمام منطقة الجزاء، وخطأ لبيراميدز.

25' هدوء في المباراة في هذه الأثناء ولا سيطرة لفريق.

21' زيزو ينفذ الضربة الحرة بعرضية يبعدها الدفاع، ثم يشير الحكم إلى خطأ بعد تعرض أحمد أيمن منصور للدفع.

19' تدخل قوي من توفيق على زيزو أمام يسار منطقة الجزاء، وخطأ للزمالك.

17' خطأ لبيراميدز من أمام المنطقة ينفذه عبد الله السعيد بتسديدة أرضية يمسكها أبوجبل على مرتين.

16' تراوري ينفرد بأبوجبل من جديد بعد تمريرة من السعيد، ومن جديد أبوجبل يتألق.

14' أوباما يمرر كرة لمصطفى محمد الذي يروضها بطريقة خاطئة فيفتك علي جبر الكرة.

12' خطأ للزمالك من على يمين منطقة الجزاء ينفذه أوباما بتمريرة لطارق حامد الذي يرسل تسديدة تخرج عالية إلى ضربة مرمى.

7' خطييييييرة لبيراميدز بتمريرة من عبد الله تضع تراوري في مواجهة أبو جبل فيرسل تسديدة أرضية يبعدها أبو جبل بقدمه.

4' العاااااااااارضة تحرم عبد الله السعيد من الهدف الأول بعد تنفيذه ضربة حرة من أمام منطقة الجزاء بتسديدة ارتطمت بالعارضة.

2' المحاولة الأولى في المباراة للزمالك بتمريرة من أوباما لمصطفى محمد الذي يصل أعتاب منطقة الجزاء ثم يرسل تسديدة تخرج بعيدة إلى ضربة مرمى.

2' الزمالك على اليمين بالأبيض المعتاد وبيراميدز على اليسار بالعنابي الرديف.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة...

تشكيل بيراميدز:

يبدأ المدرب أنتي تشاتشيتش بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-2-3-1

المهدي سليمان

طارق طه - أحمد أيمن منصور - علي جبر - عمر جابر

محمد حمدي - محمود حمادة

أحمد توفيق - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن

إيريك تراوري

تشكيل الزمالك:

يبدأ المدرب كارتيرون بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-2-3-1

محمد أبوجبل

محمد عبد الشافي - محمود الونش - محمد علاء - محمد عبد الغني

فرجاني ساسي - طارق حامد

أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - إسلام جابر

مصطفى محمد

تشكيل الزمالك لمواجهة بيراميدز وديا . ⚽️📝 pic.twitter.com/1cOvWGdvBv — SC (@ZSCOfficial) July 23, 2020

توقف الدوري في مارس الماضي بعد تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، لكن تقرر عودة المسابقة في 6 أغسطس القادم بعد حوالي 5 أشهر من التوقف.

ستكون هذه المباراة الثانية للزمالك بعد ودية سموحة التي كانت يوم السبت الماضي، وانتهت بفوز الفارس الأبيض بخمسة أهدافٍ لهدف، وكان من المقرر أن يخوض الفريق مباراة ثانية ضد طلائع الجيش أمس، لكنها تأجلت بعد اكتشاف إصابة محمد كوفي لاعب الأزرق السكندري بالكورونا، كذلك عمرو جمال مهاجم الجيش.

بعد إصابة كوفي بفيروس كورونا حدثت حالة من الطوارئ في معسكر الفريق الأبيض، فاللاعب صديق لأغلب لاعبي فريقه السابق وقام بالاختلاط معهم، لكن تم عمل مسحة على جميع لاعبي الزمالك قبل أن يتقرر إقامة مباراة بيراميدز في موعدها.

قبل التوقف كان الفارس الأبيض في المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الأهرام الذي سيواجهه وديًا اليوم.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الزمالك وبيراميدز الودية استعدادًا لعودة الدوري المصري، والتي تقام على استاد برج العرب.