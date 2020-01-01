الزمالك والاتحاد السكندري: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الاتحاد السكندري ضد الزمالك في الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز، والتي تقام في استاد برج العرب

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الاتحاد 0 × 0 الزمالك

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34' الحكم يشير لاستئناف المباراة.

31' الحكم يوقف اللقاء للراحة وشرب المياه.

29' خطأ للزمالك من اليمين ينفذه إسلام طارق بعرضية يبعدها الدفاع.

26' سيطرة للزمالك وتراجع للاتحاد في هذه الأثناء.

24' تدخل قوي من مانجا على حازم إمام على يمين منطقة الجزاء، وخطأ للزمالك.

22' خطيييييييييررة للزمالك بعرضية من اليسار عن طريق زيزو تعبر من مصطفى محمد ويقابلها إسلام جابر برأسية يطير لها عماد السيد ويبعدها من على يمينه ببراعة.

20' حازم إمام يمرر كرة في اليمين لمحمد حسن الذي يحاول إرسال عرضية، لكن الدفاع يفتك الكرة.

17' زيزو يرسل عرضية من اليمين يبعدها الدفاع للركنية.

13' سالم ينطلق بالكرة في اليسار ثم يرسل عرضية يبعدها محمود علاء.

11' سيطرة للزمالك على مجريات المباراة، والاتحاد متراجع.

8' حازم يرسل كرة لحازم إمام الذي يرسل عرضية من اليمين لمصطفى محمد الذي يحاول السيطرة على الكرة، لكن عماد السيد يمسكها.

3' الزمالك يرتدي اليوم الزي الأزرق الرديف الذي فاز به بمباراة السوبر على الأهلي.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة.

تشكيل الاتحاد السكندري:

يبدأ المدرب طلعت يوسف بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

عماد السيد

السيد سالم - محمود رزق - مروان النجار - محمد أنور

أحمد حمص - أحمد نبيل مانجا - مروان عطية

خالد الغندور - خالد قمر - محمد الصباحي

البدلاء: محمود الزنفلي - عمرو خليل - محمود شعبان - أسامة عزب - أحمد راشد - صبري رحيل - إسلام جمال - يوسف حسن - عبد الغني محمد.

تشكيل الزمالك:

سيبدأ كارتيرون بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

محمد أبو جبل

محمد عبد الشافي - محمود الونش - محمود علاء - حازم إمام

طارق حامد - محمد حسن

أحمد سيد زيزو - فرجاني ساسي - إسلام جابر

مصطفى محمد

البدلاء: عمر السعيد - أسامة فيصل - محمود جنش - أحمد عيد - محمد أوناجم - أشرف بنشرقي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حاتم محمد

تشكيل الزمالك لمباراة الإتحاد السكندري. 📝⚽️ pic.twitter.com/ddFJLzRkBm — SC (@ZSCOfficial) August 10, 2020

هذه هي المباراة الثانية الرسمية للزمالك بعد العودة من توقف فيروس كورونا الطويل، حيث خاض الفارس الأبيض مباراة أمام المصري وتمكن من الفوز فيها بهدف نظيف جعلوه يرتقي إلى المركز الثاني برصيد 34 نقطة مؤقتًا.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الاتحاد السكندري ضد الزمالك في الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز، والتي تقام على استاد برج العرب.