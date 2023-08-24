نتيجة قرعة دوري أبطال آسيا 2023-2024

أحمد الغنام
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تعرف على نتيجة قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024..

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تبدأ الإثارة في دوري أبطال آسيا 2023-2024 بعد انتهاء الأدوار الإقصائية، حيث تترقب جماهير كرة القدم الآسيوية إقامة قرعة دور المجموعات للنسخة الثانية والأربعين من البطولة الأكبر للأندية في أكبر قارات الكرة الأرضية، والمنافسة على اللقب الأهم في منافساتها.

ومن المقرر أن تشهد منافسات الدور الرئيسي من بطولة دوري أبطال آسيا مشاركة 40 فريقًا يتم تقسيمها على 10 مجموعات، بواقع 5 مجموعات لأندية شرق القارة، ومثلها لأندية الغرب، حيث تتنافس أندية كل منطقة فيما بينها على أن يصل فريق من كل منطقة إلى النهائي.

النسخة العربية من "GOAL.com" تقدم لكم في التقرير التالي كافة المعلومات التي تحتاج إليها للتعرف على نتيجة قرعة دوري أبطال آسيا 2023-2024..

ما هو موعد قرعة دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إقامة قرعة دوري أبطال آسيا 2024، يوم الخميس 24 أغسطس 2023، وذلك في مقر الاتحاد، بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

ومن المنتظر أن تنطلق مراسم القرعة في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا بتوقيت السعودية، الثانية عشر ظهرًا بتوقيت الإمارات.

ما هي الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تأهل 32 فريقًا إلى مجموعات دوري أبطال آسيا مباشرة، بينما تم تحديد الثمانية فرق الأخرى من الملحق، الذي أقيم يوم الثلاثاء 22 أغسطس.

فرق منطقة الغرب:

التصنيف الأولالتصنيف الثانيالتصنيف الثالثالتصنيف الرابع
الهلالالفيحاءالفيصليالعين
الاتحادالدحيلالقوة الجويةالنصر
السدسيباهانآهالالشارقة
بيرسيبوليسناساجي مازاندرانالاستقلال إيه جي إم كي
باختاكورناسافمومباي سيتي نافباهور

فرق منطقة الشرق:

التصنيف الأولالتصنيف الثانيالتصنيف الثالثالتصنيف الرابع
أولسان هيوندايفينتفوريت كوفوهانويكيتشي
يوكوهاما مارينوسشاندونج تايشانكايا إيلويلوإينشيون يونايتد
ووهان ثري تاونزبانكوك يونايتدجوهور دار التعظيمأوراوا ريد دياموندز
بوريرام يونايتدبوهانج ستيلرزملبورن سيتيتشجيانج بروفيشنال إف سي
جيونبوك هيوندايكاوازاكي فرونتالليون سيتي سايلرزباثوم يونايتد

مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-204 - القسم الغربي

المجموعة الأولىالمجموعة الثانيةالمجموعة الثالثةالمجموعة الرابعةالمجموعة الخامسة
باختاكورالسدالاتحادالهلالبيرسيبوليس
الفيحاءناسافسيباهانناساجي مازاندرانالدحيل
آهالالفيصليالقوة الجويةمومباي سيتيالاستقلال
العينالشارقة إيه جي إم كي نافباهورالنصر

مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-204 - القسم الشرقي

المجموعة السادسةالمجموعة السابعةالمجموعة الثامنةالمجموعة التاسعةالمجموعة العاشرة
جيونبوك هيونداييوكوهاما مارينوسبوريرام يونايتدأولسان هيوندايووهان ثري تاونز
بانكوك يونايتدشاندونج تايشانفينتفوريت كوفوكاوازاكي فرونتالبوهانج ستيلرز
ليون سيتي سايلرزكايا إيلويلوملبورن سيتيجوهور دار التعظيمهانوي
كيتشيإينشيون يونايتدتشجيانج بروفيشنال إف سيباثوم يونايتدأوراوا ريد دياموندز

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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163998 الأصوات