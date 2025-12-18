مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد نهائي كأس العرب 2025 ومباراة الأردن والمغرب

شاهد البث المباشر بالفيديو نهائي كأس العرب 2025 بين الأردن والمغرب

الأردن × المغرب
مباشر لحظة بلحظة

مشاهدة نهائي كأس العرب 2025 بين الأردن والمغرب من المصدر من هنا


أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة الأردن والمغرب في نهائي كأس العرب 2025.

منتخب الأردن وصل إلى النهائي بعد إقصاء السعودية، ويبحث عن أول لقب له في تاريخه بالبطولة.

أما المغرب، فلم تحقق اللقب منذ 2012 ولديها فرصة ذهبية لحصد لقب تدخل به بطولة أمم إفريقيا بمعنويات مرتفعة.

ما القنوات الناقلة لنهائي كأس العرب 2025 بين الأردن والمغرب

القنوات الناقلةالمعلق
دبي الرياضية 1رؤوف خليف
stc tv
beIN SPORTS HDعصام الشوالي
الكأس 1خليل البلوشي
MBC مصر 2مدحت شلبي
شاهد
MBC 1عصام عبده
MBC 5نور الدين آيت علي
دبي الرياضية 2محمد البدواوي
أبو ظبي الرياضية 1عامر عبدالله
 الشارقة الرياضية 1موسى عيد
الكويت الرياضية 1راشد الدوسري
عمان الرياضيةسالم السالمي
شاشافهد العتيبي

تشكيل الأردن ضد المغرب في نهائي كأس العرب 2025


التشكيل:3-4-3

يزيد أبو ليلى
سعد الروسان - عبدالله نصيب - حسام أبو الذهب
عصام السميري - عامر جاموس - نزار الرشدان - مهند أبو طه
محمد شرارة - علي علوان - محمود المرضي

تشكيل المغرب ضد الأردن في نهائي كأس العرب 2025

التشكيل:4-4-2

مهدي بنعبيد
سفيان بوفتي - مروان سعدان - محمد بولوكسوت - حمزة الموساوي
محمد ربيع حريمات - أنس باش - أسامة طنان - أمين زحزوح
وليد أزارو - كريم البركاوي

