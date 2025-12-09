بث مباشر: شاهد مباراة مصر والأردن في كأس العرب 2025

مصر × الأردن

أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة مصر والأردن في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات الجولة الختامية من المجموعة الثالثة.

المنتخب الأردني حسم بالفعل تواجده في ربع نهائي كأس العرب 2025 متصدرًا المجموعة، بينما منتخب مصر بحاجة إلى الفوز لحسم التأهل للدور المقبل.

ويمتلك الفراعنة نقطتين من تعادلين مع الإمارات والكويت، ويحاول استغلال أنّ مصيره بيده ليحقق الفوز ويتأهل رفقة النشامي.

وفي التوقيت ذاته، يواجه منتخب الإمارات نظيره الكويت.

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر والأردن في كأس العرب 2025

تشكيل مصر ضد الأردن في كأس العرب 2025

التشكيل:4-3-3



محمد بسام

كريم العراقي - محمود الونش - ياسين مرعي - يحيى زكريا

أكرم توفيق - غنام محمد - محمد مجدي أفشة

إسلام عيسى - مروان حمدي - ميدو جابر

تشكيل الأردن ضد مصر في كأس العرب 2025