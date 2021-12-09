كيف تشاهد مباراة مصر والأردن في كأس العرب 2021 مجانًا؟

تتواصل منافسات بطولة كأس العرب 2021 التي تستضيفها قطر، ومع انتهاء دور المجموعات الذي شهد إثارة كبيرة في مبارياته وأحداثه، تترقب الجماهير انطلاق الدور ربع النهائي، وستتوجه الأنظار إلى ملعب الجنوب الذي يستضيف مباراة مصر والأردن.

المنتخب المصري، تمكن من التأهل كمتصدر للمجموعة الرابعة، بعد تعادله في المباراة الأخيرة المثيرة أمام الجزائر بهدف لكل فريق، ولكن الفراعنة تأهلوا بسبب قانون اللعب النظيف.

على الجانب الآخر، المنتخب الأردني وصل إلى ربع نهائي البطولة بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد ست نقاط، وسيعمل النشامى على مواصلة الأداء القوي في البطولة والذهاب إلى أبعد نقطة ومحاولة إقصاء الفراعنة.

بالتأكيد يرغب الكثير من عشاق كرة القدم من المحيط للخليج في مشاهدة المباراة، وفي الأسطر التالية نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة مصر والأردن.

الدليل الشامل لكأس العرب قطر 2021

ما هو موعد مباراة مصر والأردن في كأس العرب 2021؟

موعد مباراة مصر والأردن هو يوم السبت الموافق 11 ديسمبر 2021 على ستاد الجنوب.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والأردن.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر والأردن؟

تذاع مباريات كأس العرب 2021 على قنوات بي إن سبورتس مجانًا، والقنوات الناقلة لمباراة مصر والأردن هي beIN SPORTS HD 1 وbeIN SPORTS HD 2، بجانب الباقة المفتوحة لقنوات الكأس.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب مصر - الأردن السبت 11 ديسمبر 2021،

19:00 مصر والأردن، 20:00 قطر beIN SPORTS 1، 2

AL KASS ستاد الجنوب

ما هو تردد قنوات بي إن سبورت المفتوحة؟

تتواجد قناتي beIN SPORTS HD 1, 2 على القمرين الصناعيين سهيل سات ونايل سات عبر الترددات التالية..

تردد قناة beIN SPORTS HD 1

القمر نايل سات سهيل سات التردد 11013 11547 الاستقطاب أفقي رأسي معدل الترميز 27500 27500 معامل التصحيح 2/3 2/3

تردد قناة beIN SPORTS HD 2

القمر نايل سات سهيل سات التردد 11054 11585 الاستقطاب أفقي رأسي معدل الترميز 27500 27500 معامل التصحيح 3/4 2/3

ما هو تردد قنوات الكأس الناقلة لكأس العرب 2021؟

قنوات الكأس المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العرب 2021 متواجدة على الأقمار الصناعية الثلاث نايل سات وعرب سات وسهيل سات، وتردداتها كالتالي..

القمر نايل سات سهيل سات عرب سات التردد 11919 10770 12245 الاستقطاب أفقي أفقي / رأسي رأسي معدل الترميز 27500 27500 27500 معامل التصحيح 2/3 3/4 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة مصر والأردن؟

يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة مصر والأردن عن طريق الحساب الرسمي لقنوات بي إن سبورت، أيضًا عن طريق الموقع الرسمي لقنوات الكأس.

كما يمكنك مشاهدة المباراة من خلال خدمة البث المباشر التي تقدمها النسخة العربية من موقع جول.