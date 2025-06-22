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شاهد مباراة مانشستر سيتي والعين عبر
مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة مانشستر سيتي والعين في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

مانشستر سيتي v العينالعينمانشستر سيتييوفنتوسالقنوات الناقلة

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي والعين في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

شاهد البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي والعين في كأس العالم للأندية 2025 من هنا

يتزين ملعب لينكون مرسيدس بنز، لاستضافة مباراة العين ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025 لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة.

ويشارك العين في البطولة كونه بطلًا لدوري أبطال آسيا في 2024، بينما يتواجد مانشستر سيتي في البطولة بسبب حصده لقب دوري أبطال آسيا في 2023.

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العين خسر المباراة الأولى ضد يوفنتوس ويبحث عن انتصار يضمن حظوظه في البطولة، إذ أنّ فوز مانشستر سيتي يعني تأهله رفقة البيانكونيري لدور الـ 16.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي والعين في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

حصلت شبكة "DAZN" على حقوق بث مباريات مونديال الأندية 2025، بشكل مجاني، ومن المنتظر أن يتم نقل كافة المباريات من خلالها.

المباراة التالية

ويمكن مشاهدة لقاء مانشستر سيتي والعين من خلال تطبيق DAZN مجانًا بتقنية SD بتعليق محمد الشاذلي

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليقالملعب
مانشستر سيتي - العينالإثنين 23 يونيو 2025
04:00 مصر والسعودية، 05:00 الإمارات		DAZNمحمد الشاذليمرسيدس بنز

تشكيل العين لمباراة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025

قرر مدرب العين، فلاديمير إيفيتش، الاعتماد على العناصر الآتية:

الخطة | 4-4-2
حارس المرمىخالد عيسى
الدفاعأديس باسيتش – أمادو نيانج - رامي ربيعة – فاكوندو زابالا
الوسطبارك جونج وو - عبد الكريم تراوري – يحيى نادر – محمد عباس
الهجومنسيم شاذلي - سفيان رحيمي

تشكيل مانشستر سيتي لمباراة العين في كأس العالم للأندية 2025

أما المدرب، بيب جوارديولا، فسوف يعتمد على العناصر الآتية:

الخطة | 4-2-3-1
حارس المرمىستيفان أورتيجا
الدفاعمانويل أكانجي - عبد القادر خوسانوف - يوشكو جفارديول - ريان آيت نوري
المحورنيكو جونزاليس - إلكاي جوندوجان
الوسطماتيوس نونيز - بيرناردو سيلفا - إتشيفيري
الهجومإرلينج هالاند
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