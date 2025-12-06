بث مباشر: شاهد مباراة قطر وتونس في كأس العرب 2025

قطر × تونس
مباشر لحظة بلحظة
شاهد مباراة قطر وتونس من المصدر من هنا
أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة قطر وتونس في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات الجولة الختامية من المجموعة الأولى.
ومن المتوقع أن تشهد المباراة إثارة وندية كبيرة، إذ تعادل المنتخب القطري أمام سوريا وخسر من فلسطين ولديه نقطة واحدة ، كما أنّ تونس هي الأخرى تعادلت مع فلسطين وخسرت أمام سوريا.
وفي التوقيت ذاته، يتواجد المنتخبين السوري والفلسطيني ويبحثان عن التأهل سويًا.
ما القنوات الناقلة لمباراة قطر وتونس في كأس العرب 2025
|القنوات الناقلة
|المعلق
|beIN SPORTS HD
|أحمد البلوشي
|MBC مصر 2
|عصام عبده
|الكأس 1
|سمير اليعقوبي
|خالد الحدي
|أبو ظبي الرياضية 1
|عامر عبدالله
|الشارقة الرياضية
|موسى عيد
|دبي الرياضية 1
|رؤوف خليف
|stc tv
|الكويت الرياضية
|جعفر الصليح
|عمان مباشر
|يونس الرواحي
|شاشا
|فهد العتيبي
تشكيل قطر المتوقع ضد تونس في كأس العرب 2025
التشكيل:3-5-3
مشعل برشم
عيسى لاي – طارق سلمان - آل هاشمي آل حسين
جاسم جابر - عبدالعزيز حاتم - محمد مناعي - محمد وعد - همام الأمين
أكرم عفيف - إدميلسون جونيور
تشكيل تونس المتوقع ضد قطر في كأس العرب 2025
التشكيل 4-3-3
أيمن دحمان
علي معلول – ياسين مرياح – حمزة الجلاصي – محمد بن علي
إسماعيل الغربي – فرجاني ساسي – محمد علي بن رمضان
نسيم الدنداني – فراس شواط – عمر العيوني