بث مباشر: شاهد مباراة عمان وجزر القمر في كأس العرب 2025

أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة عمان وجزر القمر في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات الجولة الختامية من المجموعة الثانية.

منتخب عمان يبحث عن انتصار أمام جزر القمر لأجل فتح المجال لتأهله إلى ربع نهائي كأس العرب 2025 خاصة وأنّ منتخب جزر القمر ودّع المنافسات بصورة رسمية.

لكن آمال المنتخب العماني لا تتوقف فقط عليه، إذ أنه بحاجة لفوز المنتخب السعودي على المغرب في المباراة التي تُقام في نفس التوقيت.

تشكيل عمان ضد جزر القمر في كأس العرب 2025

التشكيل:4-3-3



ابراهيم المخيني

مصعب الشقصي - احمد الخميسي - ثاني الرشيدي - يوسف المالكي

عبدالله فواز - حارب السعدي - علي البوسعيدي

جميل اليحمدي - عصام الصبحي - زاهر الأغبري

تشكيل جزر القمر ضد عمان في كأس العرب 2025