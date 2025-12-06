بث مباشر: شاهد مباراة سوريا وفلسطين في كأس العرب 2025

سوريا × فلسطين

مباشر لحظة بلحظة



أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة سوريا وفلسطين في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات الجولة الختامية من المجموعة الأولى.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة إثارة وندية كبيرة، إذ تعادل المنتخب السوري أمام قطر وفاز على تونس ولديه أربع نقاط ، كما أنّ منتخب فلسطين تعادل مع تونس وانتصر على قطر ويمتلك الرصيد ذاته.

وفي التوقيت ذاته، يواجه منتخب تونس نظيره قطر في رحلة البحث عن مقعد مؤهل لربع النهائي..

ما القنوات الناقلة لمباراة سوريا وفلسطين في كأس العرب 2025

تشكيل سوريا المتوقع ضد فلسطين في كأس العرب 2025

التشكيل:4-2-3-1



الياس هداية

عبدالله الشامي - أحمد فقا - عبد الرزاق المحمد - زكريا حنان

إلمار أبراهام - محمد عنز

محمد الحلاق - أنطونيو يعقوب - محمود المواس

عمر خربين

تشكيل فلسطين المتوقع ضد سوريا في كأس العرب 2025