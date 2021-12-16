كيف تشاهد مباراة تونس والجزائر في نهائي كأس العرب 2021 مجانًا؟

بلال محمد
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تعرف على القنوات الناقلة لمباراة تونس والجزائر في نهائي بطولة كأس العرب 2021، وكيف تشاهد البث المباشر للمباراة عبر الإنترنت؟

بإثارة منقطعة النظير في نصف النهائي، تحدد طرفا نهائي بطولة كأس العرب 2021، فيضرب منتخب الجزائر موعدًا مع جاره التونسي بملعب البيت بالعاصمة القطرية الدوحة.

تأهلت تونس بفوز في الأمتار الأخيرة على مصر بهدف ذاتي، بينما إثارة لا توصف بين قطر والجزائر حُسمت في اللحظة الأخيرة بمتابعة يوسف البلايلي لركلة جزاء أهدرها بنفسه.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على طريقة مشاهدة مباراة تونس والجزائر في نهائي كأس العرب مجانًا عبر شاشات التلفاز، وطريقة متابعتها على الإنترنت.

ما هو موعد مباراة تونس والجزائر في كأس العرب 2021؟

تقام المباراة النهائية لبطولة كأس العرب بين تونس والجزائر يوم السبت 18 ديسمبر 2021، على استاد البيت.

وتنطلق المباراة النهائية لبطولة كأس العرب 2021 في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت تونس والجزائر، الساعة السادسة مساءً بتوقيت قطر والسعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة تونس والجزائر؟

تذاع مباريات كأس العرب 2021 على قنوات بي إن سبورتس مجانًا، والقنوات الناقلة لمباراة تونس والجزائر هي beIN SPORTS HD 1 وbeIN SPORTS HD 2، بجانب الباقة المفتوحة لقنوات الكأس.

المباراة

الموعد

القناة الناقلة

الملعب

تونس - الجزائر

السبت 18 ديسمبر 2021،
16:00 تونس والجزائر، 18:00 قطر

beIN SPORTS 1، 2
AL KASS

البيت

ما هو تردد قنوات بي إن سبورت المفتوحة؟

تتواجد قناتي beIN SPORTS HD 1, 2 على القمرين الصناعيين سهيل سات ونايل سات عبر الترددات التالية..

تردد قناة beIN SPORTS HD 1

القمر

نايل سات

سهيل سات

التردد

11013

11547

الاستقطاب

أفقي

رأسي

معدل الترميز

27500

27500

معامل التصحيح

2/3

2/3

تردد قناة beIN SPORTS HD 2

القمر

نايل سات

سهيل سات

التردد

11054

11585

الاستقطاب

أفقي

رأسي

معدل الترميز

27500

27500

معامل التصحيح

3/4

2/3

ما هو تردد قنوات الكأس الناقلة لكأس العرب 2021؟

قنوات الكأس المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العرب 2021 متواجدة على الأقمار الصناعية الثلاث نايل سات وعرب سات وسهيل سات، وتردداتها كالتالي..

القمر

نايل سات

سهيل سات

عرب سات

التردد

11919

10770

12245

الاستقطاب

أفقي

أفقي / رأسي

رأسي

معدل الترميز

27500

27500

27500

معامل التصحيح

2/3

3/4

3/4