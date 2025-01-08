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مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في كأس السوبر الإسباني 2025

أتلتيك بيلباو v برشلونةأتلتيك بيلباوبرشلونةالسوبر الإسبانيالقنوات الناقلة

شاهد بالفيديو البث المباشرة لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني المقام في الأراضي السعودية على ملعب الجوهرة المشعة...

شاهد البث المباشر لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في كأس السوبر الإسباني 2025 من هنا

يستعد ملعب الجوهرة المشعة في المملكة العربية السعودية ليكون مسرحًا لأحداث مثيرة في كأس السوبر الإسباني 2024-2025، حيث يحتضن المباريات بدءًا من نصف النهائي الذي يجمع بين العملاقين أتلتيك بيلباو وبرشلونة.

يأتي برشلونة إلى البطولة بصفته وصيفًا لبطولة الدوري الإسباني في الموسم الماضي، بينما يشارك أتلتيك بيلباو بعد تتويجه بلقب كأس الملك الإسباني في الموسم المنصرم.

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كأس السوبر الإسباني يشهد هذا العام إلغاء الوقت الإضافي واللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح في حال التعادل، مما يزيد من الإثارة والجنون.

لا شك أن مواجهة برشلونة وأتلتيك بيلباو ستكون حدثًا لا يُفوت، حيث يتنافس الفريقان ليس فقط من أجل الفوز بلقب السوبر، ولكن أيضًا لتأكيد مكانتهما كلاعبين رئيسيين في خريطة كرة القدم الإسبانية والأوروبية. الجماهير على موعد مع عروض كروية مذهلة في جوهرة المملكة العربية السعودية، التي أصبحت وجهة عالمية لكبرى الأحداث الرياضية.

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ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2025؟

حصلت شبكة قنوات SSC على حقوق إذاعة مباريات كأس السوبر الإسباني، وبالتالي ستجد مباراة أتلتيك بيلباو وبرشلونة، على قنواتها وتحديدًا قناة SSC News HD.

كما يمكن متابعة أحداث المباراة أيضًا عبر شاشة قناة MBC مصر.

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليقالملعب
أتلتيك بيلباو - برشلونةالأربعاء 8 يناير 2025،
21:00 مصر، 22:00 السعودية		SSC News HDفهد العتيبيالجوهرة المشعة
أحمد النفيسة
MBC مصرفهد العتيبي

تشكيل برشلونة ضد أتلتيك بيلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2025

قرر المدرب هانز فليك بدء المباراة بالتشكيل التالي:-

الخطة4-3-3
حراسة المرمىفويتشيك شتشيسني
خط الدفاعجول كوندي - إينيغو مارتينيز - باو كوبارسي - أليخاندرو بالدي
خط الوسطجافي - مارك كاسادو - بيدري
خط الهجومرافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال

تشكيل أتلتيك بيلباو ضد برشلونة في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2025

ويدخل المدرب إرنستو فالفيردي المباراة بالتشكيل التالي:-

الخطة4-2-3-1
حراسة المرمىأوناي سيمون
خط الدفاعيوري بيرشيش - إيتور باريديس - داني فيفيان - إنييغو ليكوي
المحورميكيل ياوريجيزار - بينيات برادوس
خط الوسطإنياكي ويليامز - أوناي جوميز - أليكس بيرينجور
خط الهجومجوركا جوروزيتا
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