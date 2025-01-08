بث مباشر: شاهد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في كأس السوبر الإسباني 2025

شاهد بالفيديو البث المباشرة لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني المقام في الأراضي السعودية على ملعب الجوهرة المشعة...

يستعد ملعب الجوهرة المشعة في المملكة العربية السعودية ليكون مسرحًا لأحداث مثيرة في كأس السوبر الإسباني 2024-2025، حيث يحتضن المباريات بدءًا من نصف النهائي الذي يجمع بين العملاقين أتلتيك بيلباو وبرشلونة.

يأتي برشلونة إلى البطولة بصفته وصيفًا لبطولة الدوري الإسباني في الموسم الماضي، بينما يشارك أتلتيك بيلباو بعد تتويجه بلقب كأس الملك الإسباني في الموسم المنصرم.

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كأس السوبر الإسباني يشهد هذا العام إلغاء الوقت الإضافي واللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح في حال التعادل، مما يزيد من الإثارة والجنون.

لا شك أن مواجهة برشلونة وأتلتيك بيلباو ستكون حدثًا لا يُفوت، حيث يتنافس الفريقان ليس فقط من أجل الفوز بلقب السوبر، ولكن أيضًا لتأكيد مكانتهما كلاعبين رئيسيين في خريطة كرة القدم الإسبانية والأوروبية. الجماهير على موعد مع عروض كروية مذهلة في جوهرة المملكة العربية السعودية، التي أصبحت وجهة عالمية لكبرى الأحداث الرياضية.

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2025؟

حصلت شبكة قنوات SSC على حقوق إذاعة مباريات كأس السوبر الإسباني، وبالتالي ستجد مباراة أتلتيك بيلباو وبرشلونة، على قنواتها وتحديدًا قناة SSC News HD.

كما يمكن متابعة أحداث المباراة أيضًا عبر شاشة قناة MBC مصر.

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الملعب أتلتيك بيلباو - برشلونة الأربعاء 8 يناير 2025،

21:00 مصر، 22:00 السعودية SSC News HD فهد العتيبي الجوهرة المشعة أحمد النفيسة MBC مصر فهد العتيبي

تشكيل برشلونة ضد أتلتيك بيلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2025

قرر المدرب هانز فليك بدء المباراة بالتشكيل التالي:-

الخطة 4-3-3 حراسة المرمى فويتشيك شتشيسني خط الدفاع جول كوندي - إينيغو مارتينيز - باو كوبارسي - أليخاندرو بالدي خط الوسط جافي - مارك كاسادو - بيدري خط الهجوم رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال

تشكيل أتلتيك بيلباو ضد برشلونة في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2025

ويدخل المدرب إرنستو فالفيردي المباراة بالتشكيل التالي:-